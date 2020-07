Certificato di morte a Brescia: tutte le informazioni

Il certificato di morte è un documento (a validità illimitata) che serve a dimostrare l'avvenuto decesso, il luogo e la data di morte: il Comune di Brescia lo può rilasciare se l'atto di morte è registrato in municipio, quindi se la morte è avvenuta a Brescia, oppure altrove ma trascritta nei registri di Stato civile del Comune in quanto il deceduto al momento del decesso era residente a Brescia.

Il certificato di morte può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse: quando la documentazione deve essere presentata alla pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, il certificato di morte può essere sostituito con l'autocertificazione.

Certificato di morte: chi può richiederlo

Il certificato di morte può essere richiesto al settore Servizi demografici negli spazi di Palazzo Broletto in Piazza Paolo VI (telefono 030 2977754). Ricordiamo che tra i requisiti per ottenere il certificato di morte il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune di Brescia, oppure altrove ma con il deceduto che in quel momento risiedeva a Brescia. Per richiederlo è invece necessaria la conoscenza certa dei dati identificativi dell'intestatario.

Estratto e denuncia di morte

L'estratto di morte, come il certificato di cui sopra, può essere autocertificato. Anche l'estratto di morte ha validità illimitata: serve a dimostrare l'ora, il luogo e la data di morte, oltre ad eventuali annotazioni.

La denuncia di morte va effettuata nell'ufficio di Stato civile, riguarda i decessi avvenuti nel Comune di Brescia o avvenuti in altri Comuni o all'estero di persone residenti a Brescia. La denuncia deve essere presentata entro 24 ore al fine di ottenere il rilascio del permesso di seppellire la salma. Queste alcune specifiche: