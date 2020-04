Coronavirus: come lavarsi le mani per prevenire l’infezione

Ricordatevelo sempre: dovete lavarvi le mani, sempre e comunque. Come ricordato più e più volte dall’Istituto superiore di Sanità e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, e da medici, tecnici, esperti e perfino dai vostri parenti, il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione da Coronavirus.

Perché lavarsi (sempre) le mani

Bisogna quindi lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 30 o 40 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (purché la percentuale sia almeno del 60%). Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca: quindi evitate di toccarli con le mani non lavate.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

Ma qual è l’esatta procedura per lavarsi le mani? Per cominciare, sappiate che per farlo bene servono dai 40 ai 60 secondi. Sono una decina i punti fondamentali: prima di tutto, bagnarsi le mani con l’acqua. Poi applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

Le mosse seguenti: friziona le mani palmo contro palmo, il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa, poi palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro, il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro, frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa, frizione rotazionale, in avanti e indietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistra e viceversa.

Solo dopo aver svolto accuratamente questi precisi passaggi sarà possibile risciacquare le mani con abbondante acqua. Dopo averle asciugate accuratamente, le mani sono finalmente pulite e sicure. Nel caso vi trovaste fuori casa, asciugatevi le mani con una salvietta monouso, e utilizzate un’altra salvietta per chiudere il rubinetto.

Per vederci chiaro.. c’è anche il disegno!

Pubblichiamo di seguito l’infografica completa messa a disposizione dal Ministero della Salute. La potete scaricare anche a questo link.