Consigli di quartiere a Brescia: cosa sono e come funzionano

I Consigli di quartiere del Comune di Brescia sono delle consulte territoriali, in attuazione dell’articolo 8 del Testo unico degli enti locali e dell’articolo 41 dello statuto comunale: sono organismi volti a favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere.

Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza, nonché funzioni di promozione della cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l’attivazione di percorsi di coesione sociale. I Consigli di quartiere svolgono un ruolo propositivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche locali.

Ogni Consiglio di quartiere ha sede nel proprio territorio, in locali comunali o convenzionati. L’Assemblea di quartiere è un istituto di partecipazione popolare aperto a tutta la popolazione residente nel quartiere: le sedute sono pubbliche. Il Consiglio di quartiere si compone di 11 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore ai 12mila abitanti, 9 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 7mila abitanti, 7 consiglieri con popolazione pari o inferiore a 7mila abitanti.

A questo link è possibile consultare il regolamento completo.

Tutti i Consigli di quartiere della città

L’ultimo rinnovo dei Consigli di quartiere risale al 2 dicembre 2018. Questi sono tutti i Consigli di quartiere della città.

ZONA NORD

Borgo Trento

Casazza

Mompiano

San Bartolomeo

Sant'Eustacchio

Villaggio Prealpino - Stocchetta

ZONA OVEST

Chiusure

Fiumicello

Primo Maggio

Urago Mella

Villaggio Badia

Villaggio Violino

ZONA SUD

Chiesanuova

Don Bosco

Folzano

Lamarmora

Porta Cremona-Volta

Villaggio Sereno

ZONA EST

Buffalora-Bettole

Caionvico

Sanpolino

San Polo-Case

San Polo Cimabue

San Polo Parco

Sant'Eufemia

ZONA CENTRO