Consigli di quartiere San Rocchino e Fornaci: quando e come si vota

Sono fissate per domenica 1 marzo 2020, dalle 8.30 alle 20.30, le consultazioni per eleggere i nuovi Consigli di quartiere per San Rocchino-Costalunga (Zona nord) e per Fornaci (zona sud): i seggi saranno rispettivamente allestiti in Via Costalunga 15, alla scuola primaria Quasimodo, e in Via Fornaci 82, nella Sala teatro parrocchiale San Rocco. E' la replica attesa della prima consultazione andata a vuoto, nel dicembre di un anno fa, quando tutti i residenti del Comune sono stati chiamati a rinnovare i 33 Consigli di quartiere della città: solo per Fornaci e San Rocchino-Costalunga l'insufficienza di candidature presentate non ha consentito di svolgere le consultazioni elettorali.

Le nuove elezioni

“L'amministrazione comunale – si legge in una nota – ha fortemente voluto che anche i due Quartieri rimasti privi di un Consiglio potessero avere un’ulteriore occasione per sperimentare quest’apprezzata forma di partecipazione civica, creando le condizioni necessarie per l’indizione di nuove consultazioni attraverso alcune modifiche apportate al Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Quartiere, approvate dal Consiglio Comunale il 18 ottobre 2019”. Come detto, save the date: domenica 1 marzo 2020.

Chi può votare e chi può candidarsi

Sono elettori attivi e possono sottoscrivere la presentazione di candidature a consigliere di quartiere:

i cittadini italiani e comunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione;

che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione; i cittadini extracomunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione, purché gli stessi abbiano maturato un periodo di residenza nel Comune non inferiore a 5 anni consecutivi calcolati al 15° giorno antecedente la data della consultazione con età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione.

Possono essere candidati coloro che abbiano i requisiti di cui ai precedenti punti, salvo quanto attiene alla residenza, essendo ammessi anche candidati residenti nei Comuni della Provincia di Brescia.

Come presentare la propria candidatura

La candidatura potrà essere presentata compilando l’apposito modulo che sarà disponibile presso tutti gli Uffici di zona e nell’apposita sezione del Sito Istituzionale, corredato da almeno dieci firme di cittadini residenti nel quartiere che sostengono la candidatura, unitamente alla presentazione contenente le motivazioni a corredo della stessa, da una autodichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, da una fototessera (facoltativa), dal consenso al trattamento dei dati (privacy) e dalla fotocopia della carta di identità del candidato. Ad avvenuta accettazione della candidatura, la presentazione compilata che avrà ottenuto il consenso alla pubblicazione verrà inserita in apposita sezione del sito istituzionale.

Dove presentare la candidatura

La candidatura è depositabile direttamente durante l’assemblea del quartiere in cui ci si intende candidare oppure, presso tutti gli Uffici di Zona dalla data di indizione delle consultazioni da parte del Sindaco, fino alle 12 del giorno dell’assemblea del quartiere per il quale ci si intende candidare

Ufficio di Zona Nord

Via Monte Grappa 37

Tel 030/3384560

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45

Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15

Ufficio di Zona Sud

Via Lottieri n. 2

Tel. 030/2977584 – 030/2977583

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45

Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15

Ufficio di zona Est

Via Rizzi n. 4/a Sanpolino

Tel. 030/2977059 – 030/2977053

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45

Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15

Ufficio di zona Ovest

Via Farfengo n. 69

Tel. 030/318007 – 030/2411477

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45

Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15

Ufficio di Zona Centro

Contrada del Carmine 13/c

Tel. 030/3756354

nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45

Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15