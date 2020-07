Brescia: dove richiedere i certificati per l'edilizia privata

L'ufficio del Comune di Brescia a cui fare riferimento per tutto quello che riguarda l'edilizia privata è il Sue, lo Sportello unico per l'edilizia: di fatto è il portale per la presentazione delle istanze digitali, che siano relative a edilizia, urbanistica o sismica. Tra i servizi telematici attivi segnaliamo la sezione per la presentazione delle istanze, con tanto di “Scrivania” per visualizzare e gestire tutte le proprie istanze, modulistica, urbanistica, sismica e pure una sezione dedicata ai regolamenti comunali e più in generale alla normativa regionale e nazionale.

Presentazione istanze

La sezione dedicata alla presentazione delle istanze permette di avviare direttamente online varie procedure relative alle pratiche edilizie, tra cui:

Comunicazione cambio destinazione uso senza opere edili

Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)

Edilizia libera con obbligo di comunicazione (Cil)

Permesso di costruire

Richiesta di Accesso agli Atti

Richiesta parere preventivo

Scia alternativa al Permesso di Costruire

Segnalazione certificata di Agibilità

Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Non solo: dal portale è possibile avviare procedure per cementi armati e pratiche sismiche, pratiche urbanistiche, autorizzazioni paesaggistiche, modifiche o integrazioni alle pratiche stesse.

Modulistica comunale

La sezione sulla modulistica comunale mette e disposizione tutti i moduli necessari alle compilazioni delle varie pratiche:

Edilizia privata (imposta di bollo, accesso agli atti, Cil opere temporanee, comunicazione inizio e fine lavori..)

Ufficio Uds Sismica (procura speciale, marca da bollo, diritti di segreteria..)

Ufficio Urbanistica (istanza Piano attuativo, fidejussioni e convenzioni, vincoli urbanistici, sondaggi..)

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente lo Sportello unico dell'edilizia comunale, sito in Via Marconi 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12: