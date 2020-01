Lago di Garda: aperto il bando per l'assegnazione di case popolari

Sono più di venti i Comuni del lago di Garda che fanno parte dell'Ambito territoriale 11, e sono dunque interessati dal nuovo bando per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi abitativi pubblici (ex Edilizia residenziale popolare): dal 30 gennaio scorso è possibile presentare domanda, il termine ultimo è fissato per le ore 16 del 31 marzo prossimo. A questo link è possibile consultare il bando completo.

Questi i municipi interessati dal bando: Desenzano del Garda, che è il Comune capofila, e poi Bedizzole, Calvagese della Riviera, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Come presentare domanda

La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente.

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti web istituzionali degli enti proprietari e gestori, e sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia: è possibile ritirare l'avviso anche in forma cartacea, nelle sedi comunali. Chi necessitasse di usufruire di assistenza nella fase di presentazione della domanda è pregato di contattare il Comune di residenza per verificare giorni, orari e modalità di accesso al servizio. E' bene ricordare che la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale, utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile a questo link.

I requisiti per presentare domanda

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono: