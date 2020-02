Banco farmaceutico 2020: tutte le farmacie aderenti

Per la prima volta la Giornata di raccolta del farmaco durerà una settimana intera: sarà attiva anche in provincia di Brescia da martedì 4 a lunedì 10 febbraio. Per tutti questi giorni i clienti delle 100 farmacie bresciane aderenti, di cui tra qualche riga riportiamo l'elenco completo, saranno invitati a donare farmaci senza obbligo di prescrizione: in particolare antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici. Tutto quello che sarà raccolto verrà direttamente consegnato agli enti assistenziali bresciani (in tutto 42 realtà).

Le 100 farmacie aderenti in provincia di Brescia

Sono esattamente cento le farmacie di tutta le provincia che aderiscono all'iniziativa promossa dal Banco farmaceutico. Di seguito l'elenco completo.

Brescia

Farmacia Acuto, Farmacia Bravi, Farmacia Buatier, Farmacia Caponati, Farmacia Castello, Farmacia Croce Bianca, Farmacia dei Santi Faustino e Giovita, Farmacia comunale di Casazza, Farmacia comunale di Mompiano, Farmacia comunale di Viale Venezia, Farmacia Ferretti, Farmacia Formenti, Farmacia Palestro, Farmacia Saleri, Farmacia Salus, Farmacia Salvi, Farmacia Santa Rita, Farmacia Sant'Antonio, Farmacia Sassi, Società cooperativa farmaceutica bresciana, Farmacia Sozzi, Farmacia Tita, Farmacia Zadei, Farmacia Lanzani (Caionvico)

Franciacorta, Lago d'Iseo e Valle Camonica

Farmacia di Adro, Farmacia Venturelli di Borno, Farmacia Murachelli di Breno, Farmacia comunale di Capriolo, Farmacia Fenaroli di Capriolo, Farmacia comunale di Castegnato, Farmacia Mazza di Cedegolo, Farmacia Panteghini di Ceto, Farmacia Danesi di Corte Franca, Farmacia di Darfo Boario Terme, Farmacia Ronchi di Edolo, Farmacia di Esine, Farmacia Tomasoni di Gussago, Farmacia Dentella di Marone, Farmacia Belloni Rossi di Monticelli Brusati, Farmacia comunale di Rodengo Saiano, Farmacia San Dionigi di Rodengo Saiano, Farmacia Ospedale di Rovato, Farmacia Altavalle di Sonico, Farmacia dello Sportivo di Temù

Hinterland e Valle Sabbia

Farmacia Pasini di Gavardo, Farmacia Santa Chiara di Gavardo, Farmacia Canino di Mazzano, Farmacia Fabiani di Odolo, Farmacia Colla di Prevalle, Farmacia comunale San Carlo di Rezzato, Farmacia Pasini di Roè Volciano, Farmacia di Vallio Terme

Bassa e Valtrompia

Farmacia comunale di Bagnolo Mella, Farmacia Ingardi di Bagnolo Mella, Farmacia Marchi di Barbariga, Farmacia comunale di Bovezzo, Farmacia De Michelis di Bovezzo, Farmacia comunale di Carpenedolo, Farmacia Casci Ceccacci di Castel Mella, Farmacia Pinotti di Castelcovati, Farmacia Zerbio di Castelcovati, Farmacia Belloni di Chiari, Farmacia comunale di Chiari, Farmacia Federici di Chiari, Farmacia Montaldi di Comezzano Cizzago, Farmacia Lazzari di Concesio, Farmacia Scalvini di Dello, Farmacia comunale di Gardone Valtrompia, Farmacia comunale di Inzino, Farmacia Bravi di Leno, Farmacia Rossi di Leno, Farmacia Fossati di Lumezzane, Farmacia Perseo di Manerbio, Farmacia Taffarello di Milzano, Farmacia San Pancrazio di Montichiari, Farmacia Adua di Orzinuovi, Farmacia Busetti, Farmacia comunale, Cottinelli e Luosi di Palazzolo sull'Oglio, Farmacia Ingardi di Pralboino, Farmacia Galassi Remedello, Farmacia Centrale di Sarezzo, Farmacia comunale di Sarezzo, Farmacia Prandi di Torbole Casaglia, Farmacia comunale La Cupola di Travagliato, Farmacia comunale Piazza Libertà Travagliato, Farmacia Paterlini Travagliato, Farmacia Ferrari Verolanuova, Farmacia Fusar Poli Verolanuova

Lago di Garda

Farmacia comunale Le Grezze Desenzano del Garda, Farmacia comunale Dal Molin Desenzano del Garda, Farmacia De Gressi Desenzano del Garda, Farmacia San Martino della Battaglia, Farmacia Storari Gardone Riviera, Farmacia Morandi Lonato, Farmacia Andreoli Pozzolengo, Farmacia Belli Puegnago, Farmacia comunale di Sirmione