Fondazione Airc: dove trovare le Arance della Salute a Brescia

Save the date, nel segno della corretta alimentazione e della buona salute: sabato 25 gennaio in oltre tremila piazze di tutta Italia, e in più di 800 scuole, tornano le Arance della Salute della Fondazione Airc: tutto il ricavato dell'iniziativa servirà a raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei circa 5mila ricercatori sostenuti dalla Fondazione. L'edizione 2020 delle Arance della Salute è la trentesima: tutto è cominciato nel 1990, quando le arance si potevano acquistare in due sole piazze di Milano.

Le Arance della Salute

Sabato 25 gennaio ben 20mila volontari di Fondazione AIRC saranno impegnati in più di 3.000 piazze per distribuire circa 260.000 reticelle. Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere 2,5 kg di arance rosse italiane, frutti che contengono pigmenti naturali con importanti poteri antiossidanti e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Per chi volesse aiutare ulteriormente AIRC, saranno disponibili anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro).

Arance della Salute: dove trovarle a Brescia

Sul lago di Garda, già in questi giorni e fino a martedì prossimo, sarà possibile trovare le Arance della Salute alle terme e negli alberghi di Sirmione e Desenzano. Sabato 25 gennaio, invece, le reticelle saranno disponibili in diversi luoghi della città di Brescia: in Corso Zanardelli, davanti alla Feltrinelli, in Piazza Sant'Alessandro, nel piazzale degli Spedali Civili (sia all'ingresso principale che al satellite), in Via Bissolati all'ingresso della Poliambulanza.

La mappa completa di tutta la provincia, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito web ufficiale della manifestazione. Ad oggi sono confermati banchetti anche a Roncadelle, Castel Mella, Ospitaletto, Passirano, Lograto, Dello e Coccaglio.