Anziani e disabili, nuove risorse per i voucher: come fare domanda

La Giunta regionale lombarda ha approvato una delibera, proposta dall’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, che incrementa la dotazione finanziaria disponibile per la misura di inclusione sociale a favore di anziani e disabili in stato di fragilità, deliberata lo scorso anno e che consolida un modello di welfare sociale avviato attraverso l’erogazione di voucher mensili nominativi.

Ai 6,5 milioni di euro precedentemente stanziati, quindi, va ad aggiungersi 1 milione a favore di anziani con reddito Isee pari o inferiore a 20.000 euro di età uguale o superiore a 65 anni, che vivono al proprio domicilio, e disabili di età pari o superiore ai 16 anni a forte rischio di esclusione sociale. Ai destinatari, in coerenza con le aree individuate nel progetto individuale, sarà assegnato un voucher nominativo di 4.800 euro.

Voucher anziani

La prima linea d’intervento, già finanziata con 3 milioni di euro e rifinanziata con 515.000 euro, è rivolta agli over 65 che vivono in condizione di povertà anche relazionale e di vulnerabilità. Potranno beneficiare della misura anche gli anziani che si occupano di familiari non autosufficienti e hanno necessità di sollievo e di supporto. Il fine è garantirne la permanenza nel loro domicilio, consolidando o sviluppando, se possibile, l’autonomia personale e relazionale.

Voucher disabili

La seconda linea d’intervento, già finanziata con una dotazione di 3 milioni di euro e rifinanziata con 495.600 euro, si rivolge a disabili che presentano un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e di autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita, e nelle relazione.

In provincia di Brescia

In tutta la regione si contano 107 nuovi voucher per anziani e disabili, suddivisi nei 19 ambiti distrettuali e nelle sei Ats regionali. Per quanto riguarda i voucher per gli anziani, in Ats Brescia se ne prevedono sei per il distretto della Valtrompia e cinque per il distretto Brescia Est. Questi invece i nuovi voucher disabili per Ats Brescia: 3 voucher per i distretti di Brescia Est e Oglio Ovest, 2 voucher per i distretti Bassa Bresciana Orientale, Sebino e Valle Sabbia.

Come fare domanda

Tutte le informazioni sono disponibili sulla sezione dedicata del sito web di Regione Lombardia. Gli interventi sono destinati alle persone anziane e alle loro famiglie, focalizzandosi sulla casa, e a persone giovani e adulte con disabilità, per sviluppare abilità utili a creare consapevolezza e autodeterminazione. I cittadini possono presentare domanda di adesione al proprio Comune o nell'ambito del territorio di residenza.