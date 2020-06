Documenti utili per andare in pensione a Brescia

Dopo una vita di lavoro andare in pensione è il traguardo che tutti aspettano: la fine della lunga esperienza lavorativa per cominciare una nuova esperienza, certo meno impegnativa e con un po' di relax. Non è questo il luogo per discutere del futuro delle pensioni in Italia e nel mondo occidentale, dove la popolazione continua a invecchiare e il rapporto tra lavoratori e pensionati rischia in tempi relativamente brevi di essere sbilanciato verso la seconda categoria (con tutte le conseguenze del caso per i bilanci dello Stato, ma anche per il mondo del lavoro).

Oggi trattiamo della documentazione utile (e necessaria) per andare in pensione, per fare domanda o per attivare il percorso pensionistico alternativo (che sia di reversibilità, invalidità o altro). Per ulteriori informazioni è comunque possibile contattare la sede Inps di Brescia (telefono 030 29871 oppure 803 164), aperta al pubblico in Via Benedetto Croce dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Pensione di anzianità

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di pensione di anzianità:

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi

Pensione di vecchiaia

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di pensione di vecchiaia:

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi

Pensione ai superstiti

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di pensione ai superstiti

copia documento identità del richiedente e degli eventuali contitolari

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del de cuius

notizie sulla situazione assicurativa del de cuius non presenti nell’estratto contributivo

dichiarazione reddituale del richiedente ai fini della incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995

in caso di richiedente coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio o pronuncia giudiziale successiva di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, limitatamente ai casi in cui il de cuius abbia contratto un successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la ripartizione della quota di reversibilità fra coniuge e coniuge divorziato

Assegno di invalidità e pensione di inabilità

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di assegno di invalidità o pensione di inabilità:

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma (per la pensione di inabilità)

dichiarazione relativa ai redditi da attività lavorativa autonoma, professionale e d'impresa, o da attività di collaborazione coordinata (ex mod. 503/aut)

dichiarazione titolarità rendita INAIL

dichiarazione relativa ai redditi rilevanti ai fini della incumulabilità L.335/95 (mod. RED)

Supplemento di pensione

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di supplemento di pensione:

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

documentazione specifica da allegare in relazione alla tipologia dei contributi di cui si chiede il computo, ai fini della liquidazione del supplemento

Ricostituzione della pensione

Questa è la documentazione indispensabile per la domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi: