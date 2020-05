"Se vai a trovare i nonni": il decalogo del buon comportamento

Il 4 maggio non sarà un tana libera tutti, sia chiaro: anche se con qualche contraddizione – come la ripresa collettiva del lavoro ma allo stesso tempo l’obbligo di stare a casa, la possibilità di muoversi liberamente nella Regione ma il divieto di abbandonare il proprio Comune – il Dpcm del 26 aprile scorso (e di concerto anche la successiva ordinanza regionale) di fatto prolunga, almeno in parte, il lockdown fino alla metà di maggio.

Tra le novità più sostanziali, sicuramente, c’è la possibilità di raggiungere i propri congiunti, i parenti che magari è da tempo che non si vedono, non solo in caso di necessità o di salute ma anche solo per salutarli. Ma attenzione: è bello tornare a incontrare i nostri cari, ma dobbiamo imparare a farlo in sicurezza, soprattutto se sono anziani. Per questo Regione Lombardia ha pubblicato il decalogo “Se vai dai nonni”: dieci regole di buon comportamento, anche dal punto di vista sanitario.

Se vai dai nonni: come comportarsi

Vediamo allora il decalogo del buon comportamento: la presenza fisica è importante, ma ci sono molti modi per rafforzare un legame.