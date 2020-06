Centri anziani: la mappa completa della provincia di Brescia

Sono più di cinquanta i Centri diurni per anziani riconosciuti da Ats Brescia, l'Agenzia di tutela della salute: nello specifico, i Centri diurni integrati per anziani (Cdi) sono strutture semiresidenziali che offrono un'accoglienza diurna a persone assistite a domicilio, finalizzata a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare, mantenere le capacità residue e contenere i problemi comportamentali, sostenere la famiglia e alleggerire il carico di assistenza, oltre che a favorire la socializzazione.

Chi può accedere ai Centri diurni

Possono accedere ai Centri diurni integrati persone che vivono al proprio domicilio di età superiore ai 65 anni parzialmente non autosufficienti, per le quali è necessario un supporto o persone anziane sole a rischio di emarginazione. Tutti gli ospiti dei Cdi devono essere trasportabili, ma in alcuni casi i Centri prevedono anche un servizio di trasporto.

Ricordiamo che il servizio prevede una quota sanitaria a carico della Regione e una retta a carico dell'ospite. Gli utenti o i loro familiari devono rivolgersi direttamente al Cdi al quale intendono accedere. La tipologia di prestazioni offerte varia a seconda della struttura, ma in generale i Cdi possono offrire:

attività di animazione, occupazionali e ricreative

attività socio-assistenziali primarie di cura e igiene alla persona

attività psicomotorie

riabilitazione cognitiva

assistenza medico/infermieristica

prestazioni di sostegno psicologico

Provincia di Brescia: elenco completo Centri per anziani

Concludiamo pubblicando di seguito l'elenco completo dei Centri diurni per anziani presenti nel territorio di Ats Brescia. La “mappa” - con la capacità ricettiva di ogni centro – è comunque consultabile a questo link sul portale web dell'Agenzia.