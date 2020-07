Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali a Brescia

Il servizio postale è quel servizio, gestito da enti pubblici o società private, che ha per oggetto lo smistamento, la gestione e la consegna della corrispondenza in un dato territorio. Con il termine posta si indica anche la stessa corrispondenza. In Italia il servizio è gestito da Poste Italiane, società per azioni controllata in maggioranza dalla Cassa Depositi e Prestiti, con un fatturato vicino agli 11 miliardi di euro (dati 2018) e oltre 127mila dipendenti. In tutto il Paese si contano quasi 13mila uffici postali. Nata come azienda specializzata nei servizi postali e telegrafici, oggi Poste Italiane – nell'ambito di processo di ampliamento e ristrutturazione che prosegue da anni – offre anche servizi bancari, di telefonia, finanziari e assicurativi, pagamenti vari.

Ritirare la pensione alle Poste

Nei decenni l'ufficio postale è diventato un punto di riferimento imprescindibile per anziani e pensionati: è qui che diverse generazioni si presentavano per ritirare, appunto, l'assegno della pensione. Nell'epoca del post-moderno (e soprattutto post-pandemia) esistono varie modalità per evitare spostamenti e avere così l'accredito immediato della propria pensione: tra i più noti sicuramente il trasferimento diretto sull'Iban bancario del destinario. In periodo di emergenza sanitaria, anche i carabinieri avevano attivato un servizio di consegna della pensione a domicilio.

Uffici postali a Brescia: orari e indirizzi

Concludiamo con orari di tutti gli uffici postali aperti e operativi a Brescia città: di seguito l'elenco completo, da consultare in caso di bisogno. Gli uffici sono aperti solitamente dal lunedì al sabato: ricordiamo, che a seguito dell'emergenza Coronavirus, orari e modalità d'accesso hanno subito inevitabili variazioni.