Assistenza domiciliare in provincia di Brescia: tutte le informazioni

Il servizio di Assistenza domiciliare integrata, collocato nella rete dei servizi sociosanitari, garantisce prestazioni al domicilio finalizzate alla cura ed all’assistenza della persona di qualunque età, dunque non solo gli anziani, compromessa nell’autonomia, consentendole di continuare a vivere nella propria abitazione.

Viene garantito da appositi "enti erogatori" accreditati e sottoscrittori di contratto con Ats, l'Agenzia di tutela della salute, attraverso il personale previsto per le cure territoriali (infermieri, specialisti della riabilitazione, fisioterapisti e altri ancora. L'assistenza domiciliare si caratterizza in due tipologie: l'Assistenza domiciliare integrata (Adi) e l'Unità di cure palliative domiciliari (Ucp-Dom).

L'Assistenza domiciliare integrata

L'Assistenza domiciliare integrata si rivolge a tutte le persone, senza limitazioni di età e di reddito, che necessitano di assistenza domiciliare e che presentano le seguenti caratteristiche:

una situazione di non autosufficienza parziale o totale di carattere temporaneo o definitivo;

una condizione di impossibilità a deambulare e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali;

una rete familiare e/o formale o informale di supporto;

condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell'assistenza.

Come si attiva l'Assistenza domiciliare integrata

Possono beneficiare gratuitamente dell'Adi tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Per l’attivazione dell'Adi è necessario presentare all'equipe di valutazione multidimensionale dell'Asst territorialmente competente la richiesta di attivazione prescritta dal medico di medicina generale/pediatra di famiglia e/o medico specialista. Le equipe di valutazione sono presenti in ogni Asst e sono punto di riferimento anche per informazioni sull'assistenza domiciliare, oltre che per gli altri servizi.

Il servizio viene erogato da enti erogatori presenti su tutto il territorio accreditati da Ats e liberamente scelti da ogni utente. Come detto, sia la valutazione multidimensionale che le prestazioni dell'Adi sono a carico del Sistema sanitario e non comportano alcun costo per i cittadini. Sono circa una trentina gli enti accreditati in tutto il territorio di Ats Brescia: a questo link l'elenco completo.

Le cure palliative

Il servizio di cure palliative a domicilio si rivolge ai pazienti affetti da patologie neoplastiche o da altre patologie in fase avanzata in cui purtroppo non vi sono spazi terapeutici per modificare significativamente il decorso della patologia, e via sia necessità di un supporto al caregiver o di un aiuto nella gestione dei trattamenti al fine di ottimizzare il controllo dei sintomi e migliorare la qualità della vita. A questo link è possibile consultare l'elenco completo degli enti accreditati per l'Unità di cure palliative domiciliari.