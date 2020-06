Abbonamenti mezzi pubblici a Brescia: agevolazioni ed esenzioni

La rete del trasporto pubblico urbano di Brescia interessa non solo la città, ma anche i 14 Comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) e si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo. I giorni di servizio sono 365 ogni anno, con sospensioni parziali il 25 dicembre, il 1 maggio e il giorno di Pasqua (quando il servizio termina alle 12.30).

Alla rete del trasporto su gomma si aggiunge la celebre metropolitana, con 17 stazioni di linea: 5 sono in trincea (Prealpino, Casazza, Mompiano, Europa e San Polo), 8 in galleria (Ospedale, Marconi, San Faustino, Vittoria, Stazione FS, Bresciadue, Lamarmora e Volta), 2 a raso (Poliambulanza, San Polo Parco) e 2 in viadotto (Sanpolino e Sant'Eufemia-Buffalora).

I titoli di viaggio emessi da Brescia Trasporti sono validi sia sugli autobus che sulla metropolitana, e si dividono in magnetici (cartacei a banda magnetica) ed elettronici (caricabili su Omnibus Card). Gli abbonamenti vengono caricati solo sulla Omnibus Card. Ma quali sono le agevolazioni per i giovani, gli anziani, gli studenti e le famiglie? A questo link il tariffario completo.

Sconti per bambini e famiglie

L'abbonamento annuale per la Zona1 costa 285 euro se personale e 480 euro se impersonale (dunque utilizzabile dal portatore): per la Zona 2 l'abbonamento è solo personale (285 euro), per entrambe le zone è possibile fare un unico abbonamento annuale (al prezzo di 432 euro). Queste le agevolazioni per le famiglie, a partire dai bambini: i piccoli di altezza inferiore al metro viaggiano sempre gratis.

Gli sconti famiglia prevedono invece il 10% per 2 abbonamenti, il 15% per 3 abbonamenti, il 20% per 4 abbonamenti, il 40% per 5 o più abbonamenti. Lo sconto si applica con l'acquisto contemporaneo degli abbonamenti per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare: per informazioni è possibile contattare gli infopoint di Via Trieste, Viale della Stazione e Via San Donino.

Agevolazioni per gli anziani

Sono previste agevolazioni anche per gli over 60: per la zona 1 il mensile ridotto è di 23 euro, l'annuale ridotto costa 190 euro. Per entrambe le zone (1 e 2) il mensile ridotto è di 35 euro, l'annuale 290 euro. Gli abbonamenti over 60 possono essere utilizzati senza limiti tutti i giorni e in tutte le fasce orarie, ad eccezione delle fasce dalle 7.30 alle 9 e dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì, in cui possono essere utilizzati fino a un massimo di 4 corse al mese.

Sconti per studenti

Gli studenti che frequentano le scuole elementari o medie possono viaggiare nei giorni scolastici utilizzando sia gli autobus che la metro con lo speciale “Abbonamento Scolari”, del costo di 144 per una singola zona o di 216 euro per entrambe. Gli abbonamenti annuali costano invece 260 euro per la singola zona e 410 euro per entrambe.

Sono previste agevolazioni anche per gli studenti universitari. Le matricole pagano 169 euro per l'abbonamento annuale alla Zona 1 e 269 euro per l'abbonamento alla Zona 1 e Zona 2: tutti gli altri iscritti pagano 199 per l'abbonamento annuale alla Zona 1 e 309 per entrambe. Esistono anche pacchetti speciali da 50 corse (validi 3 o 6 mesi) o da 100 corse (validi 9 mesi).

Io Viaggio in Lombardia

Al di là del territorio cittadino è operativo il servizio “Io Viaggio”, titoli di viaggio integrati validi su tutte le reti di trasporto della Lombardia: l'abbonamento integrato annuale costa 1.027,50 euro (ma ci sono anche gli abbonamenti mensili o trimestrali, e pure i biglietti giornalieri o settimanali). Queste le altre modalità di Io Viaggio:

Io Viaggio in provincia: abbonamento mensile integrato a 86 euro per muoversi su tutti i mezzi pubblici del territorio provinciale

Io Viaggio treno-città: abbonamento mensile integrato per i pendolari, si risparmia il 30% sull'abbonamento urbano

Io Viaggio in famiglia: i minori di 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un familiare adulto (genitori, nonni, zii, fratelli o sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido e munito di apposita tessera.

Altre agevolazioni in Lombardia

Per concludere, segnaliamo altre due agevolazioni sul trasporto pubblico promosse e finanziate da Regione Lombardia: