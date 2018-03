Sei nuovi comuni ai blocchi di partenza: la differenziata fa la differenza in Valsabbia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

VALSABBIA – A partire da martedì prossimo, 13 marzo, altri sei comuni abbracceranno la nuova iniziativa della raccolta differenziata. Provaglio Val Sabbia, Idro, Lavenone, Sabbio Chiese, Agnosine e Odolo si uniranno ai quindici comuni dove il porta a porta è già cominciato a partire dal 2 febbraio scorso. Martedì prossimo, 13 marzo, a Provaglio Val Sabbia inizierà ufficialmente la raccolta “porta a porta”, che proseguirà lunedì 19 marzo con Idro, Lavenone e Sabbio Chiese.

A chiudere questa tornata sanno Agnosine e Odolo martedì 27 marzo. In tutti e sei i comuni verrà attivato il sistema misto, che si effettua con il sistema a cassonetti stradali per residuo e umido, e con il ritiro domiciliare per carta/cartone, vetro, imballaggi in plastica e lattine. “Il cambiamento è importante e positivo e sembra anche ben condiviso da tutti i cittadini anche se è presto per esprimere giudizi definitivi. Questo progetto deve necessariamente essere condiviso dall'intera CMVS e dai Comuni: sono ormai 21 quelli che hanno già aderito al nuovo sistema di smaltimento di rifiuti, ne mancano soltanto cinque, che nelle prossime settimane abbracceranno questo progetto”, afferma Giovanmaria Flocchini, Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia, che prosegue descrivendo uno degli strumenti messi a disposizione dei cittadini per accompagnarli in questo percorso: ”Riciclario, la nuova App in funzione da pochi giorni è uno strumento estremamente utile.

Si tratta di un supporto fondamentale per i cittadini soprattutto in questa prima fase di transizione, ma non solo. Abbiamo scelto di presentarla con successo davanti a centinaia di studenti dell'Istituto Perlasca di Idro, nella speranza che possano illustrarne con più facilità il funzionamento alle famiglie e perché è importante che anche e soprattutto i giovani vengano educati verso i nuovi modelli di gestione dei rifiuti e ne comprendano fino in fondo l'importanza per il futuro dell'ambiente”. Riciclario è un'applicazione per smartphone e tablet attraverso cui i cittadini possono sapere facilmente quale raccolta viene effettuata ogni giorno, come comportarsi e dove smaltire qualunque tipologia di rifiuto.

È inoltre possibile tenere sotto controllo i pagamenti, consultare il calendario della raccolta settimanale, gli orari di apertura e chiusura del Centro di raccolta oltre a impostare l’utilissimo servizio di notifiche push, che ricorda quale raccolta sta per essere effettuata e quando stanno per scadere i termini di pagamento della bolletta. Inoltre, sui social, continua il grandissimo successo del video realizzato in collaborazione col celebre cantautore bresciano Charlie Cinelli, che continua a collezionare visualizzazioni.

A maggio, quando la raccolta sarà iniziata in tutti e 26 i comuni, ben oltre 40mila entità tra famiglie, negozi ed imprese che popolano ed animano la Valsabbia saranno pronte per rispettare e migliorare gli standard minimi imposti dalla UE (minimo il 67% dei volumi raccolti) in termini di rispetto dell’ambiente e recupero dei rifiuti che diventano da scarto a risorsa. Per info: www.differenzaincomune.it oppure chiamando lo 0365/1985916