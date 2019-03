Energia: "Lombardia apripista su sistemi di accumulo", parte il progetto pilota

Una sperimentazione sull'aggregazione in Lombardia di numerosi sistemi di accumulo di energia, prodotta da impianti fotovoltaici, per migliorare la produzione, metterla in rete e riutilizzarla durante i picchi di richiesta. Il progetto pilota, promosso da Regione Lombardia, insieme a Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Ricerca sul Sistema Energetico (RSE-Sistemi di Accumulo Lombardi) e Terna, partirà a breve con un primo campione di cittadini lombardi.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha permesso infatti anche agli utenti di piccola taglia di partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), in modalità aggregata, per far fronte alla variabilità tipica dei consumi e della produzione da fonti rinnovabili, sempre più numerose. I sistemi di accumulo svolgono oggi un ruolo strategico di supporto allo sviluppo delle reti elettriche intelligenti che possono farci risparmiare e diminuiscono l'impatto ambientale, perché disaccoppiano temporalmente la produzione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

"Ancora una volta la Lombardia si distingue per essere stata la prima Regione ad aver puntato su sistemi che incentivano l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta con impianti fotovoltaici, con circa 10 milioni di contributi erogati - ha dichiarato l'assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Energia Massimo Sertori - e sarà la prima Regione a introdurre nel mercato dell'energia elettrica la possibilità, a unità di consumo e di produzione di energia elettrica, di partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, per garantire la fornitura dell'energia elettrica".

La gestione dell'aggregato sarà effettuata da un'azienda, chiamata 'aggregatore', che si occuperà, da un lato, di interfacciarsi con il mercato e, dall'altro, di predisporre tutti gli strumenti di misura e controllo necessari per poter gestire i vari sistemi di accumulo, senza alcun onere a carico dei partecipanti al progetto.

"Sulla scia dell'esperienza e del grande risultato raggiunto attraverso il Bando Accumulo, per l'installazione di sistemi di accumulo domestici dedicati agli utenti provvisti di impianto fotovoltaico, - ha precisato Sertori - abbiamo voluto intraprendere un importante lavoro di sperimentazione per fornire servizi alla rete elettrica, il cui risultato, che auspico sarà altrettanto positivo, potrà essere esteso a tutto il territorio nazionale".

"A breve oltre 2500 cittadini lombardi, l'equivalente del numero degli impianti installati con i bandi di incentivazione, verranno invitati da Regione Lombardia a partecipare alla sperimentazione che non avrà ovviamente costi a carico degli utenti, né comporterà cambiamenti nelle abitudini di utilizzo dell'impianto".

"Regione Lombardia - ha specificato Sertori - ha anche chiesto espressamente che, al termine della fase sperimentale, vengano riconosciuti benefici a coloro che aderiranno all'iniziativa". "Un segnale importante - ha concluso -, che va sempre più nella direzione di razionalizzare e migliorare l'efficienza della produzione e della distribuzione di energia".

Ogni utente in possesso di un Sistema di Accumulo, di qualsiasi tipo, può dare la propria disponibilità a essere contattato per partecipare al progetto. Tale registrazione non comporta la sottoscrizione di alcun contratto e non impegna l'utente alla successiva partecipazione.