Test d'ingresso all'Università di Brescia, boom di iscritti: tutte le date

Tempo di vacanze, ma anche tempo di scelte dei percorsi universitari per gli studenti interessati a frequentare i corsi dell'Università degli Studi di Brescia per il prossimo anno accademico. Conto alla rovescia: mancano ormai poche settimane ai test d'ingresso e di ammissione. E alla metà di agosto di registrano già 5.200 iscritti ai test, in crescita addirittura del 22% rispetto al dato dello scorso anno, nello stesso periodo.

“L’aumento considerevole del numero degli iscritti ai test – commenta il Rettore, prof. Maurizio Tira – rappresenta la conferma che la diversificazione e l’aumento dell’offerta didattica ha ricadute positive su tutti i corsi di laurea. Stiamo realizzando un importante obiettivo del nostro piano strategico. Si consolida così la forte attrattività e qualità della nostra offerta formativa, da quest’anno ancora più innovativa, professionalizzante e legata al territorio con l’introduzione dei nuovi corsi di Farmacia, Tecniche dell’Edilizia, Sistemi Agricoli Sostenibili, Economia e Azienda Digitale ed Economia e Gestione Aziendale, curriculum in Economia e gestione delle attività culturali”.

Test d'ingresso di Medicina

Per quanto riguarda la facoltà di Medicina, è fissato per il 3 settembre il test d'ingresso per l'omonima laurea magistrale a ciclo unico: sono 223 i posti disponibili, più 20 per i dentisti, e 7 per gli extracomunitari residenti all'estero. Per il corso di laurea in Biotecnologie sono 60 i posti disponibili: il test d'ingresso è fissato il 16 settembre.

Ci sono poi 325 posti disponibili per il corso di laurea in Infermieristica. Sono invece 78 (più 2 per gli extracomunitari) gli accessi al nuovo corso di laurea in Farmacia. A margine si segnala anche il test d'ingresso (fissato per il 4 ottobre) per Scienze motorie: sono 120 i posti disponibili per la laurea triennale, 50 invece per la magistrale.

Test d'ingresso di Ingegneria

Per quanto riguarda la facoltà di Ingegneria, non c'è il numero chiuso per i corsi di laurea “tradizionali”. Ma sono comunque programmati dei test orientativi e prove attitudinali in via telematica. Sono invece 60 i posti disponibili per il corso di laurea in Ingegneria edile per l'architettura e 50 per il nuovo corso di laurea in Tecniche dell'edilizia: i test d'ingresso sono fissati per il 5 e il 10 settembre.

Economia Giurisprudenza

Per le facoltà di Economia e Giurisprudenza sono programmati dei soli test orientativi. Per quanto riguarda Economia, le prove sono già programmata il 4 e il 10 settembre. Per la facoltà di Giurisprudenza, infine, il test orientativo è fissato invece per il 30 settembre. Ulteriori informazioni sul sito web dell'Università di Brescia.