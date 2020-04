FestivalUnicatt: al via la open week per le lauree magistrali

Prenderà il via martedì 14 aprile il #FestivalUnicatt, la open week dell’Università Cattolica (con sedi a Milano, Piacenza e Cremona, Roma e anche Brescia) che per una settimana intera (fino a martedì 21) presenterà online le lauree magistrali per l’anno accademico 2020/2021. La Cattolica finisce in diretta sui social, con 11 facoltà, 57 corsi, 250 ore di video e 24 ore di dirette.

Una settimana di streming e dirette

Una settimana di streaming, dal 14 al 21 aprile, per presentare il percorso di orientamento dedicato alle lauree magistrali e approfondire temi di attualità, legati al periodo che stiamo vivendo. Sul palco (rigorosamente virtuale) i presidi e i docenti illustreranno i tratti distintivi della propria facoltà, lasciando ampio spazio anche agli studenti e alle loro domande.

La giornata terminerà intorno alle 18: ma sarà questa l’ora X in cui prenderà il via un’altra diretta per dibattere, con la partecipazione di ospiti sempre nuovi, su temi culturali e di attualità. I live saranno disponibili su tutti i canali social dell’Università Cattolica: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube. A questo link è infine possibile registrarsi all’evento.

#FestivalUnicatt aprile 2020: il programma completo

Questo il programma completo del #FestivalUnicatt in programma dal 14 al 21 aprile. Ulteriori dettagli sono disponibili a questo link.

Martedì 14

Ore 11 Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Ore 16 Scienze matematiche, fisiche e naturali

Ore 18 Tavola rotonda. Il mistero degli algoritmi nel cuore della realtà: perché e a che cosa servono

Mercoledì 15

Ore 11 Economia e Giurisprudenza

Ore 16 Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Ore 18 Tavola rotonda. Il nuovo sviluppo e la sostenibilità nel cuore della realtà

Giovedì 16

Ore 11 Economia

Ore 16 Lettere e filosofia

Ore 18 Tavola rotonda. La nuova casa comune nel cuore della realtà

Venerdì 17

Ore 11 Scienze della formazione

Ore 16 Psicologia

Ore 18 Tavola rotonda. I nuovi soggetti nel cuore della realtà

Lunedì 20

Ore 11 Scienze politiche e sociali

Ore 16 Scienze linguistiche e letterature straniere

Ore 18 Tavola rotonda. I nuovi mondi nel cuore della realtà

Martedì 21

Ore 11 Medicina e chirurgia