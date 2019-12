Brescia: una "colazione 4.0" per laureandi o neolaureati in ingegneria

E' la prima del suo genere, almeno in provincia di Brescia: una “colazione 4.0” tutta dedicata ai laureandi o ai neolaureati in ingegneria. Durante l'incontro gli ingegneri (o i futuri ingegneri) potranno confrontarsi con importanti aziende del territorio, e avranno la possibilità di poter presentare il proprio curriculum.

L'iniziativa è promossa da Manpower, storico brand della ricerca e della formazione in ambito lavorativo tra i leader nel mondo nella creazione di soluzioni integrate per l'incontro tra domanda e offerta e lo sviluppo della carriera. Il gruppo è stato fondato a Milwaukee, Stati Uniti, nel lontano 1948: ad oggi il network conta più di 2.800 uffici in 80 Paesi del mondo. In Italia il brand è presente dal 1994, e garantisce occupazione a oltre 110mila persone, con più di 400mila contratti e 15mila aziende clienti.

Breakfast 4.0 a Brescia

La breakfast 4.0 di Brescia è in programma per giovedì 12 dicembre, dalle 9.30 nella sede di Manpower in Via Malta 6/C. Per candidarsi all'evento basta un clic a questo link: per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 030 2453830 oppure inviare una mail all'indirizzo brescia.kennedy2@manpower.it.

L'iniziativa fa parte della vasta gamma di progetti del gruppo Manpower, che già organizza in provincia eventi come i “Recruitment Day”, dedicati a specifiche posizioni professionali e settori industriali del distretto bresciano. La giornata della “colazione 4.0” è stata appositamente modulata in un orario che non portasse via troppo tempo a studenti o laureandi ancora impegnati con la tesi.

Ingegneri in provincia di Brescia

Secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia, in tutto il territorio bresciano si contano 4.392 professionisti iscritti all'albo. All'Università degli Studi di Brescia sono tre i dipartimenti riconducibili all'area vasta degli ingegneria: Ingegneria meccanica e industriale, con 2.648 iscritti di cui 960 matricole; Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica, con 1.090 iscritti di cui 440 matricole; Ingegneria dell'informazione, con 1.017 iscritti e 344 matricole.