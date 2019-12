Inaugurazione dell'anno accademico: in Università arriva anche il ministro Bonetti

Save the date, il gran giorno è arrivato: universitari e non, a raccolta per l'inaugurazione dell'anno accademico 2019/2020 dell'Università degli Studi di Brescia. La cerimonia “ufficiale” è fissata per lunedì 9 dicembre, dalle ore 10.30 nell'Aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Viale Europa 11. Oltre ai volti noti dell'università bresciana è atteso uno special guest d'eccezione: il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Il programma della mattinata prevede interventi dei rappresentanti degli studenti (Diego Bruno Vollaro) e del personale tecnico-amministrativo, il discorso inaugurale del rettore Maurizio Tira, l'intervento del ministro Bonetti, una lectio magistralis di Antonio Tencati su “Sostenibilità, impresa e valore: una nuova relazione per nuove sfide) e infine l'intervento conclusivo di Antonio Navarra, presidente del Cmcc, il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici. E' prevista anche l'esibizione del Chorus Universitate Brixiae.

Come partecipare

Per motivi organizzativi, fa sapere Unibs, è necessario confermare la propria partecipazione cliccando a questo link. L'ingresso nell'Aula magna di Medicina e Chirurgia sarà consentito a partire dalle ore 10: la cerimonia sarà comunque trasmessa in streaming sia sul sito web live.unibs.it che sul canale Youtube ufficiale dell'università.

Tutti i dettagli organizzativi saranno contenuti nella mail di conferma dell'iscrizione all'evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione inviando una mail a cerimoniale@unibs.it o telefonando al numero 030 2988251.

La lectio magistralis di Tencati

La lectio magistralis, come detto, sarà tenuta da Antonio Tencati. E' professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso il dipartimento di Economia e Management, e coordinatore del dottorato in Business and Law al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia. Ha conseguito il suo PhD in Corporate Social Responsability alla De Montfort University di Leicester. Collabora con il dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi e con la SDA Bocconi School of Management. La sua attività di ricerca riguarda, in particolare, il rapporto tra impresa e società, la gestione della sostenibilità e la responsabilità sociale. Alcuni suoi contributi sono stati pubblicati su importanti riviste accademiche nazionali e internazionali. Ha scritto e curato diversi volumi.