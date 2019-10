Posizioni aperte in università: un concorso per 8 assunzioni a tempo indeterminato

Opportunità di lavoro all'Università degli Studi di Brescia: il bando di concorso che inizialmente prevedeva quattro assunzioni a tempo indeterminato, è stato prorogato fino al 21 novembre e letteralmente “raddoppiato”: sono infatti otto, adesso, le posizioni aperte per la stipula di altrettanti contratti a tempo indeterminato per l'area amministrativa, categoria C, posizione economica C1. Due posti tra quelli messi a bando sono prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o prefissata. Nel caso in cui i posti riservati non vengano coperti da aventi titolo, si procederà all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. Tutti i dettagli del bando sono disponibili nella sezione dedicata del sito web di UniBs.

Requisiti generali di ammissione

I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, di precisi requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, età non inferiore ai 18 anni, godimento dei diritti politici, aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per quanto riguarda i titolo di studio il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

Come presentare domanda

La scadenza, come detto, è fissata al 21 novembre prossimo, dunque entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di integrazione e di riapertura dei termini sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto al bando “originale”: in ogni caso rimangono valide le domande di partecipazione già pervenute.

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di 25 euro, da versare tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Brescia c/o Agenzia Crèdit Agricole Italia spa – Brescia 1 – Via Cipro, 170 – 25124- Brescia, Codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come causale obbligatoria: “Tassa di concorso Cat. C”. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.

La domanda di partecipazione alle selezione pubblica deve essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi nella sezione dedicata della pagina Concorsi del sito web dell'Università. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione. Alla documentazione richiesta, il candidato dovrà aggiungere anche un breve curriculum formativo e professionale, in formato europeo.

Prove d'esame e graduatoria

Nel caso in cui venga presentato un numero elevato di domande di partecipazione, l'Università non esclude una preselezione con quesiti a riposta multipla da svolgersi in tempo predeterminato: l'assenza all'eventuale prova di preselezione composta l'esclusione dal concorso. Come da bando, la prova vera e propria consisterà in un test scritto di contenuto teorico-pratico, cui seguirà una prova pratica (elaborazione di testi e tabelle necessari alla predisposizione di atti amministrativi sulle materie oggetto della prova scritta) e infine un colloquio orale, dove sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese.

Il calendario delle prove verrà pubblicato entro 15 giorni dalla scadenza del bando sul sito web dell'ateneo bresciano. La graduatoria di merito dei candidati seguirà l'ordine dei punti della votazione complessiva: approvata con disposizione del Direttore generale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà anche questa pubblicata sul sito web dell'Università di Brescia.