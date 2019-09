Collegio Universitario a Brescia: pubblicato il bando, come partecipare

E' stato pubblicato da pochi giorni il secondo bando per l'ammissione al Collegio Universitario Luigi Lucchini dell'Università degli Studi di Brescia: la scadenza è fissata per il 16 settembre 2019. Possono partecipare studenti sia italiani che stranieri che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea di UniBs, purché siano in possesso del diploma di maturità (o titolo equivalente) conseguito con un voto indicativo di almeno 85 centesimi, oppure gli studenti (italiani e stranieri) che siano già iscritti ai corsi di studio dell'università e al momento della domanda siano in regola con il curriculum accademico, con una media indicativa di 27 trentesimi.

La residenza universitaria

Il Collegio Universitario Luigi Lucchini è un collegio di merito legalmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Moderna residenza e centro di eccellenza per la formazione di studenti ammessi dopo una selezione basata su merito e motivazione personale, attraverso uno specifico percorso culturale complementare agli studi universitari, offre ai residenti l’opportunità di coltivare e accrescere le proprie doti umane, intellettuali e professionali in un ambiente stimolante e in una vivace comunità internazionale. È promosso e gestito dalla Fondazione Collegio Universitario di Brescia, i cui soci fondatori sono l’Università degli Studi di Brescia e la Fondazione Lucchini.

Il progetto formativo

Il progetto formativo e culturale si fonda sui valori della responsabilità individuale e del rispetto interpersonale ed è volto a potenziare i talenti e a valorizzare le aspirazioni degli studenti. Comprende: corsi di inglese con insegnante madrelingua, seminari interdisciplinari, laboratori espressivi, incontri con personalità rilevanti del mondo della cultura e del lavoro, concerti, teatro, cineforum e visite guidate, che si alternano nel programma annuale.

La struttura e i servizi

La nuova residenza del Collegio è immersa nel campus universitario, può ospitare 54 studenti in camere singole e doppie con bagno, con servizio di pulizia e cambio biancheria settimanale. L’edificio offre sale studio dotate di computer, wi-fi e collegamenti internet in tutti gli ambienti, biblioteca, auditorium, sala fitness, lavanderia dotata di lavatrici e asciugatrici, stireria, cucina comune e caffetteria, parcheggio privato coperto, mensa universitaria adiacente e strutture sportive convenzionate nelle vicinanze.

Le ammissioni al Collegio

La Fondazione Collegio Universitario di Brescia rende disponibili, per l'anno accademico 2019-2020, altri sette posti per studentesse e studenti. I posti sono conferiti mediante selezioni: valgono i requisiti che abbiamo citato in apertura all'articolo. La selezione dei candidati è curata dal Comitato per le ammissioni, che sottopone l'approvazione della graduatoria finale al Consiglio di amministrazione. La prova scritta consiste nell'elaborazione di un tema proposto, con lo scopo di accertare le capacità logico-espressive e la propensione del candidato all'approccio interdisciplinare. E' già stata fissata per mercoledì 18 settembre alle 9.30, proprio al Collegio Universitario.

Informazioni utili

Il bando è stato reso pubblico dal 23 agosto scorso nella sezione dedicata del sito web di UniBs. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del Collegio Universitario, oppure scrivere una mail a info@collegiounibs.it o telefonare allo 030 2010693. A questo link è possibile consultare il bando completo.