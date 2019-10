Career Day 2019 all'Università Cattolica di Brescia

Giovedì 24 ottobre all'Università Cattolica di Brescia torna il Career Day, una giornata dedicata agli studenti e ai laureati di tutte le facoltà e di tutti i corsi di laurea, provenienti da qualsiasi ateneo italiano: dalle 9.30 alle 15.00 gli studenti di ieri e di oggi potranno incontrare gratuitamente i recruiters e i manager aziendali, presentando personalmente la propria candidatura.

Il Career Day nasce nel 2006 a Milano, e da allora viene ripetuto ogni anno nelle quattro sedi della Cattolica, da Milano a Roma, da Piacenza a Brescia. L'evento permette a studenti e laureati di contattare numerose aziende, di settori molto differenti tra loro: bancario, assicurativo, consulenza e revisione, Gdo, largo consumo, industriale, media e comunicazione, giuridico-tributario, agrario, sanitario-farmaceutico, automotive, ICT e altro ancora.

Come funziona il Career Day

Per partecipare è consigliato registrarsi (tutte le informazioni a questo link). La giornata si svolgerà nella sede della Cattolica di Brescia, in Via Trieste. Queste le attività della giornata:

Area expo: incontra i manager delle aziende e delle cooperative e fatti conoscere

Area colloqui individuali: invia la tua candidatura tramite il sito. Se in linea con i profili ricercati, sarai ricontattato dalle aziende

Presentazioni aziendali e workshop

Area di Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane

Caratteristica principale del Career Day di Cattolica è l'area Training Point, dedicata alla formazione e all'orientamento in cui ogni anno si sperimentano nuovi metodi e nuove iniziative per indirizzare al meglio studenti e laureati. Alcune delle attività proposte al Training Point:

Servizio personalizzato di CV Check

Simulazioni del colloquio di selezione individuale

Assessment Center / Simulazione del colloqui di Gruppo

Speed Interview

Offerte di lavoro

Il Career Day è un'occasione, fa sapere l'Università Cattolica, per affrontare la ricerca del primo impiego post-laurea e per allenare i “fondamentali”, necessari per cominciare a muoversi e confrontarsi con il mondo del lavoro. Sulla pagina web dedicata all'evento è possibile consultare tutte le offerte di lavoro già disponibili. All'iniziativa hanno già aderito una trentina di aziende, e di ogni tipo: cooperative, piccole e medie imprese, multinazionali.