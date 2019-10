Grande successo per la seconda edizione di "Big": il record dell'Università di Brescia

Prende il via il primo round di BIG, il Business Intergenerational Game ideato e organizzato da CFMT, il Centro di Formazione Management del Terziario nato nel 1994 da un’intuizione di Manageritalia e Confcommercio. Basato su un metodo di apprendimento che prevede la stretta collaborazione di manager e giovani studenti universitari e neolaureati, il progetto è finalizzato a fondere l’esperienza dei dirigenti con le competenze digitali dei giovani appassionati del mondo del business, in una simulazione a squadre dove manager affermati, laureati e studenti universitari si sfideranno per risanare un’azienda in difficoltà.

Partecipazione da record: 1.268 iscritti

Le iscrizioni, aperte lo scorso 18 luglio, si sono concluse il 6 ottobre, registrando un numero di adesioni che ha superato le aspettative: saranno infatti ben 163 le squadre che si sfideranno in questo business game, quasi il doppio rispetto alla prima edizione, che ne contava 88, a testimonianza del grande successo riscosso dal progetto. All’interno di ciascuna squadra, un gruppo misto di manager, giovani studenti e neolaureati, per un totale di 1.268 iscritti. Tra di loro 362 senior e 906 junior provenienti da tutta l’Italia e persino dall’estero, con partecipanti da Austria, Portogallo, Francia, Scozia, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Belgio.

Il primato dell'Università di Brescia

Da nord a sud, sono numerosi e prestigiosi i nomi dei 102 Atenei rappresentati dai giovani in gara: dall’Università degli Studi di Brescia, che si presenta con ben 82 junior, record di partecipazione, all’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” con 58 concorrenti, fino al- l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, “La Sapienza” di Roma, la “Cattolica” di Milano. Non mancano giovani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, della LUISS Guido Carli e anche Istituti stranieri come l’Università del Liechten- stein, la Ghent University o l’International School Basel. Da segnalare anche il dato riguardante l’età media dei partecipanti: 24 anni per i junior e 46 anni per i senior.

Cos'è BIG (e come funziona)

BIG è una simulazione della realtà aziendale, un vero e proprio “business game” che si sviluppa su una piattaforma tecnologica web-based creata ad hoc. Lo scenario di partenza è identico per tutte le squadre. Ogni squadra rappresenta una struttura alberghiera che versa in una situazione di difficoltà evidenziata da risultati di mercato insoddisfacenti. Il mercato di riferimento è sia nazionale sia globale. L’obiettivo finale è risanare l’azienda. Per raggiungere questo obiettivo le squadre avranno un mese di tempo che corrisponderà ad un anno di gestione dell’azienda, suddivi- so in quattro round (equivalenti ai trimestri).

Ogni squadra, composta da almeno 4 giovani, oltre ai manager, si confronterà direttamente con il mercato e non avrà rapporti diretti con le altre squadre. Nella simulazione saranno rappresentate tre funzioni aziendali: direzione di gestione alberghiera; amministrazione e controllo; marketing - vendite. I membri di ogni squadra apparterranno a una di queste funzioni aziendali, o come responsabili (un solo membro per funzione) o come specialist. L’assegnazione dei ruoli è lasciata ai membri della squadra.

Il primo round

All’inizio del primo round, che ha preso il via il 22 ottobre, saranno forniti ad ogni squadra i dati storici relativi al mercato e alla gestione dell’albergo nei due anni precedenti, e un pannello di controllo che riporta i principali indicatori di valutazione e gestione. Durante lo svolgimento del business game ogni squadra dovrà analizzare la situazione, pervenire ad una serie di decisioni e metterle in atto utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’ambiente simulato. Al termine di ogni round è previsto un checkpoint nel quale saranno fornite ad ogni squadra (profitto, EBIT, etc), alcuni feedback e una serie di informazioni chiave per il round successivo (andamento del mercato, eventi istituzionali, legislativi e politici, etc), come da regolamento. Una giuria formata da manager, giovani imprenditori, giornalisti, docenti e consulenti, premierà i gruppi che, meglio di altri, otterranno risultati aziendali di successo facendo leva sulla collaborazione intergenerazionale.

La finalissima e i premi

Il prossimo 12 dicembre a Milano presso il MUDEC, Museo delle Culture, si terrà, infatti, l’evento conclusivo durante il quale verranno presentati gli output formativi prodotti da BIG e l’assegnazione dei riconoscimenti. Per i giovani vincitori primi classificati è previsto un Learning Tour in una struttura internazionale e 3.000 euro da spendere in corsi di formazione nelle più prestigiose Università italiane, mentre per le squadre arrivate al secondo e terzo posto un riconoscimento rispettivamente di 2.000 e 1.000 euro.