Università: un bando per tirocini nel settore Ambiente e Clima

Un bando per l’attivazione di due tirocini extracurricolari della durata di un anno, da svolgersi nella sede di Palazzo Lombardia a Milano, allo scopo di collaborare alla predisposizione della “strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”: lo ha pubblicato in questi giorni l’Università degli Studi di Brescia, con scadenza di presentazione delle domande fissata al 23 gennaio, in seguito all’accordo sottoscritto nel dicembre di un anno fa tra Regione Lombardia e il Ministero dell’Ambiente, appunto per l’attuazione della cosiddetta “strategia regionale”.

I dettagli del bando

Il bando è rivolto ai neolaureati UniBs in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale - Civil and Environmental Engineering,

Laurea magistrale in Ingegneria Civile

Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio

Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura

I tirocinanti selezionati in svolgeranno attività di affiancamento:

nella comunicazione istituzionale dello stato di attuazione della strategia regionale;

nell’approfondimento degli scenari e delle evidenze prodotti con particolare attenzione alle priorità strategiche di Regione Lombardia nel settore della sostenibilità ambientale;

nell’approfondimento in modo sistematico dei risultati delle ricerche applicate e delle analisi mirate attraverso analisi documentali ed eventuali confronti con i referenti degli organi del programma e con i ricercatori sui temi della sostenibilità di particolare interesse per Regione Lombardia;

nell’assicurare il raccordo con il tavolo istituzionale e i tavoli di lavoro istituiti da Regione Lombardia sul tema della sostenibilità e dell’economia circolare;

nel contestualizzare le evidenze e gli scenari prodotti allo scopo di renderli più fruibili dai policy maker e dagli stakeholder del territorio regionale e nazionale;

nel contribuire a predisporre documentazione ed altro materiale divulgativo per gli stakeholder e/o per i soggetti pubblici o privati verso cui veicolare le informazioni;

nel contribuire alla realizzazione di iniziative di comunicazione per la diffusione dei risultati del programma sui territori coinvolgendo gli stakeholder e i soggetti interessati.

La durata per lo svolgimento del tirocinio è pari a dodici mesi, e come detto si svolgerà a Palazzo Lombardia, negli uffici della Direzione generale Ambiente e Clima. Saranno avviati entro il prossimo febbraio.

Requisiti per partecipare

Al concorso per l’attivazione di due tirocini possono partecipare neolaureati in possesso dei seguenti requisiti:

essere in possesso di titolo di Laurea Magistrale, conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia ed entro e non oltre i dodici mesi dall’attivazione del tirocinio senza essere iscritto all’Università;

essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell’Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

età non superiore ai 27 anni;

risultare inoccupati al momento dell’attivazione del tirocinio.

Al tirocinante sarà erogato un rimborso per l’attività di tirocinio pari a un importo lordo mensile di 914,51 euro. La scadenza del bando è fissata per le ore 24 del 23 gennaio 2020: saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di scadenza o che non rispettino i requisiti indicati.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata della pagina web di UniBs: sul portale è possibile scaricare anche il bando completo, oltre che il fac-simile della domanda di partecipazione. Per ogni necessità è possibile inviare una mail a placement@unibs.it.