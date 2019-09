"Ad Maiora": gli universitari bresciani in piazza per celebrare la laurea

Un appuntamento imperdibile, per gli universitari bresciani e non solo: domenica 8 settembre alle 17.30 in Piazza Loggia si terrà la quarta edizione di Ad Maiora!, la festa di laurea in piazza, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea magistrale dell'anno accademico appena trascorso.

Inserita nella programmazione degli eventi estivi del Comune di Brescia, la cerimonia, ispirata alla tradizione anglosassone del Commencement Day (o Graduation Day), sarà introdotta dal corteo dei laureati e dei docenti, in toga e tocco, preceduto dalla Banda cittadina Isidoro Capitanio. Partenza da Palazzo Martinengo Palatini, sede del Rettorato, in Piazza Mercato, attraversamento in via X Giornate e arrivo alle 17:30 in piazza della Loggia.

Il programma della cerimonia

La cerimonia, accompagnata dal Chorus Universitatis Brixiae diretto dal Maestro Silvio Baracco e composto da studenti, docenti, personale amministrativo e laureati dell’Università degli Studi di Brescia e da coristi del Conservatorio, sarà scandita dagli interventi del Rettore Maurizio Tira, del Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e di un neolaureato in rappresentanza di tutti i laureati. Saliranno poi sul palco, per la consegna del diploma, i 50 laureati selezionati tra coloro che hanno meritato la lode.

Chiuderà l'evento il tradizionale lancio del tocco accademico, metafora della trasmissione del sapere che simbolicamente si diffonde come pioggia dall’alto e diventa patrimonio dell’intera comunità.

Informazioni utili

In caso di pioggia, la cerimonia si farà lo stesso: ma verrà trasferita nell'Aula magna della facoltà di Medicina, in Viale Europa 11. L'intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su live.unibs.it e sul canale Youtube ufficiale dell'Università degli Studi di Brescia.