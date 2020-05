La scuola che guarda al futuro: a Lonato e Iseo arriva TecnicaMente

Il gran giorno è arrivato: venerdì 22 maggio gli studenti dell'IIS Cerebotani di Lonato saranno i protagonisti della tappa finale di TecnicaMente, il celebre contest scolastico organizzato da Adecco che quest'anno, per forza di cose vista l'emergenza sanitaria, si è aggiornato alla sua versione 2.0, quindi tutto completamente virtuale. La settimana prossima, il 27 maggio, sarà la volta anche degli studenti dell'IIS Antonietti di Iseo.

Il contest "TecnicaMente 2.0"

Il contest TecnicaMente è un progetto che nasce nel 2014, con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo del lavoro: nel 2020, nonostante la chiusura delle scuole, ha continuato a coinvolgere 42 studenti che hanno avuto la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di 8 progetti commissionati da loro dalle aziende del territorio.

Faccia a faccia con le aziende

I ragazzi sono stati seguiti da remoto in tutte le fasi, e grazie al supporto degli insegnanti e coadiuvati dagli esperti di Adecco, il 22 (IIS Cerebotani) e il 27 (IIS Antonietti) affronteranno la fase finale del contest, presentando i loro progetti alle aziende con un appuntamento virtuale. Le aziende saranno chiamate a valutare gli elaborati rispetto a elementi di complessità tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e produttivo. Giovedì 22 il Cerebotani sarà in "diretta" dalle 14.30 alle 18.30, sulla piattaforma Teams: i partecipanti sono stati invitati via mail.

Nel corso dell’evento le imprese avranno inoltre la possibilità di presentarsi ai diplomandi illustrando le loro opportunità professionali, strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso l’inserimento di risorse ad alto potenziale e svolgere attività di employer branding migliorando anche le relazioni con le istituzioni deputate alle attività formative.

Un percorso di coaching per gli studenti

Ai partecipanti del gruppo vincitore verrà offerta da Adecco la possibilità di seguire un percorso di coaching, il cui obiettivo si traduce nel dare ai giovani lavoratori di domani gli strumenti per entrare nel mondo professionale in modo strutturato e consapevole. “TecnicaMente rappresenta un ponte tra mondo della scuola e mondo del lavoro – spiega Silvia Piccardo, People Advisor a Brescia per Adecco Workforce Solutions – Si tratta di un'esperienza unica nel suo genere che stimola i diplomandi al confronto, li rende consapevoli dei loro mezzi ma anche delle necessità delle imprese”.