Students Lab: la finalissima (virtuale) sbarca sul lago di Garda

Students Lab sbarca simbolicamente sul lago di Garda: la finalissima nazionale dell'edizione 2019/2020, che per ovvi motivi sarà una “web edition”, verrà trasmessa in diretta attraverso i canali di comunicazione del Leone Shopping Center di Lonato, per la prima volta partner dell'iniziativa. La competizione nazionale Students Lab è un evento riconosciuto dal Ministero dell'istruzione come “procedura per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche”.

Students Lab: la finalissima online

Il doppio appuntamento, fissato per martedì 9 e mercoledì 10 giugno, si tratta nei fatti di una versione virtuale della classica “Competizione Students Lab”: l'omonima associazione - organizzatrice dell'evento in collaborazione con Asse 4-Rete di Imprese - come risposta all'emergenza sanitaria in atto, ha deciso di riscrivere la forma (ma non la sostanza) di questa gara, che ogni anno coinvolge 20mila studenti italiani, perfettamente in linea con lo spirito de #lascuolanonsiferma.

Come funziona la competizione

I protagonisti sono i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia che, grazie alla guida di un trainer e tramite incontri webinar, hanno creato e modellato le proprie “minicompanies”, portando avanti le proprie idee imprenditoriali e seguendo un progetto che permette loro di riprodurre in piena regola i meccanismi ed i funzionamenti di un’impresa reale. Durante la diretta web del 9 e 10 giugno, il loro lavoro sarà valutato da una giuria di professionisti del mondo dell’impresa, che saranno chiamati a valutare l’operato dei ragazzi in merito a tre aspetti chiave: business idea, business plan e comunicazione aziendale.

Al termine delle due giornate, gli studenti otterranno un riconoscimento come vincitori e verranno elargiti loro dei premi dedicati, grazie alla collaborazione con le aziende partner di Students Lab e Asse 4-Rete di Imprese, con le realtà formative del territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I partner dell'iniziativa

La partnership del Leone è fedele alla linea della “filosofia” di Students Lab, ovvero “promuovere la cultura d'impresa e l'etica degli affari tra i più giovani, promuovendo l'autoimprenditorialità e lo sviluppo delle competenze trasversali”. Oltre al celebre shopping mall gardesano, tra i partner dell'iniziativa si segnalano anche Smemoranda, l'Accademia internazionale del Musical, la Scuola internazionale di Comics, Human Factory e Film Theatre Academy.