Il Risorgimento a scuola con i musei di Solferino e San Martino

Sui campi di battaglia dove si fece l'Italia, tante le proposte didattiche della Società di Solferino e San Martino, che gestisce gli omonimi complessi museali, compresa la celebre Torre, rivolte agli studenti di ogni età e classe scolastica: sarà come accompagnarli in un viaggio nel tempo e nella storia, con rievocatori storici in uniforme.

I Servizi educativi del Museo del Risorgimento di Solferino e San Martino hanno predisposto, per le due sedi museali, percorsi diversificati per fasce d'età scolare e per tipi di istituti. I percorsi, che si affiancano ai video e alla sala multimediale, si articolano in visite guidate, passeggiate storiche, percorsi tematici, progetti e laboratori.

Non va dimenticato che i complessi monumentali di Solferino e San Martino sono stati inseriti (meritatamente) nei luoghi della memoria del Risorgimento italiano. Anche per questo gli operatori che si relazionano con gli utenti possiedono una vasta preparazione storico-letteraria, e competenze didattiche. Per tutte le scuole che verranno in visita nei siti museali, la visita è gratuita.

I progetti per la scuola