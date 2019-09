Scuole materne a Brescia: al via il nuovo anno scolastico per quasi 2.500 bambini

La carica dei bimbi delle scuole dell'infanzia di Brescia: il nuovo anno scolastico per le materne cittadine è già cominciato, giovedì 5 settembre. In tutto sono 21 le scuole dell'infanzia comunali e 15 quelle statali: per l'anno scolastico 2019/2020 si contano 1663 iscritti alle comunali, con 47 bambini in lista d'attesa, e 803 iscritti per le scuole dell'infanzia statali. Come di consueto, un istituto fortunato ha ricevuto la visita del sindaco e dell'assessore all'istruzione: quest'anno Emilio Del Bono e Fabio Capra si sono presentati al primo giorno di scuola della comunale Abba, nell'omonimo quartiere.

Le scuole dell'infanzia di Brescia

L'elenco completo delle scuole materne di Brescia è consultabile a questo link. Tutte le informazioni sulle iscrizioni, la mensa scolastica, le graduatorie e i vari servizi sono invece disponibili nella sezione dedicata della pagina web del Comune. Come da calendario scolastico regionale, l'anno scolastico 2019/2020 per le scuole dell'infanzia terminerà il 30 giugno del 2020.

Scuole dell'infanzia comunali

Come detto, sono 21 le scuole dell'infanzia comunali a Brescia. Per l'anno scolastico 2019/2020 si contano 1663 iscritti, per un totale di 70 sezioni: sono invece 47 i bambini in lista d'attesa. Rispetto all'anno scolastico 2018/2019 si registra un aumento del numero degli iscritti di 18 unità, comunque in calo rispetto al 2017/2018, quando in tutto c'erano 1731 bambini.

Le scuole più numerose sono la Agazzi, con 144 iscritti, la Agosti (120 iscritti), la Leonessa (125 iscritti), la Don Bosco (123 iscritti) e infine l'Abba, con 100 iscritti. Le altre sono tutte sotto i 100: la meno numerosa in assoluto è la scuola dell'infanzia Valotti, con 36 bambini (erano 47 due anni fa).

Scuole dell'infanzia statali

Sono invece 15 le scuole d'infanzia statali di Brescia. Per l'anno scolastico 2019/2020 si contano 803 iscritti, per un totale di 41 sezioni: in calo sia rispetto al 2018/2019 – quando le sezioni erano ancora 41, ma gli iscritti 822 – che al 2017/2018, quando i bambini iscritti erano 874.

Le scuole più numerose sono la Pendolina, con 112 iscritti e la Fiumicello, con 97 iscritti. Ci sono poi 73 bambini sia alla Piaget che alla San Giacomo, e 72 iscritti alla scuola dell'infanzia Andersen. La meno numerosa di tutte è la scuola Disney, che conta solo 23 bambini.