Suona la campanella per 32 nuovi presidi nelle scuole bresciane

Dalla città alla Bassa, lago di Garda e Valle Sabbia: fumata bianca per 32 nuovi presidi bresciani, freschi di nomina da parte dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, che andranno dunque a sostituire le cosiddette “reggenze”, ovvero i dirigenti scolastici di altri istituti che, viste i numerosi posti vacanti, aggiungevano un secondo istituto a quelli di cui erano già “titolari”. Lo “sblocca-presidi” è conseguenza di una sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto ha annullato quanto deciso dal Tar, che aveva sospeso la validità del concorso per i nuovi presidi (anche) bresciani.

In realtà tra Brescia e provincia le reggenze erano 36: quindi ci sono ancora quattro scuole senza dirigente. Tra queste gli istituti Sraffa e Tartaglia, in città: toccherà ancora all’Ufficio scolastico regionale nominare i quattro reggenti che mancano. Ma il tempo stringe: l’obiettivo è arrivare a coprire tutte le scuole bresciano entro il 1 settembre.

I nuovi presidi

I nuovi presidi sono stati nominati in gran parte per istituti comprensivi, soprattutto scuole medie: sono solo due gli istituti superiori dove c’è un cambio al vertice, l’alberghiero di Gardone Riviera (ma che ha una sede distaccata anche a Desenzano del Garda) e l’istituto Capirola, con sedi a Leno e Ghedi. Ma vediamo nel dettaglio, zona per zona, tutti i nuovi dirigenti scolastici delle scuole bresciane.

Brescia città e hinterland

Istituto comprensivo Santa Maria Bambina (Est1) in Via del Verrocchio: Gaetano Greco

Istituto comprensivo Sant’Eufemia (Est1) in Via Sega: Patrizia Schiffo

Istituto comprensivo Nord 2 in Via Costalunga: Maria Belponer

Istituto comprensivo Kennedy (Ovest3) in Via del Santellone: Paola Buffoli

Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci Castenedolo: Emilia Imbrogno

Istituto comprensivo Mazzano: Caterina Giovanna Coda

Istituto comprensivo Rezzato: Alessandro Demaria

Bassa Bresciana

Istituto comprensivo Calvisano: Giovanni Marafiotti

Istituto comprensivo Castelcovati: Tecla Fogliata

Istituto comprensivo Agosti Dello: Rita Scagliola

Istituto comprensivo Rinaldini Ghedi: Paola Ercolano

Istituto comprensivo Gottolengo: Francesca Spadoni

Istituto superiore Capirola Leno: Gianmarco Martelloni

Istituto comprensivo Lograto: Dea Antonelli

Istituto comprensivo Orzinuovi: Raffaella Ferranti

Istituto comprensivo Pontevico: Carla Violante

Istituto comprensivo Remedello: Michele Iammarino

Istituto comprensivo Torbole Casaglia: Roberta Panico

Istituto comprensivo Travagliato: Emanuele D’Adamo

Istituto comprensivo Oscar di Prata Trenzano: Rosa Annantonia Mirando

Valle Camonica

Istituto comprensivo Bienno: Loredana Rizza

Istituto comprensivo Edolo capoluogo: Roberta Ventura

Garda e Valle Sabbia

Ipseoa Caterina de Medici Gardone Riviera: Tecla Gaio

Istituto comprensivo G.Bertolotti Gavardo: Marcella Borgogni

Franciacorta

Istituto comprensivo Monte Orfano Cologne: Luigi Marco Cassiano

Istituto comprensivo Passirano: Gianluca Maisetti

Valtrompia