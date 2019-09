Nidi Gratis: tutte le strutture di Brescia e provincia dove fare domanda

Come già anticipato da qualche settimana, dal 23 settembre è possibile presentare le domande per richiedere l'agevolazione per il bando di Regione Lombardia denominato “Nidi Gratis”: la scadenza è fissata per venerdì 25 ottobre allo scoccare di mezzogiorno, e comunque fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata della pagina web della Regione.

Obiettivo della misura è azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio (o figli) in nidi e micro-nidi pubblici, o in posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal Comune. Anche in provincia di Brescia l'agevolazione è stata erogata a più di 1.130 bambini, per un totale di oltre 120 asili in più di 70 Comuni.

"Aiuto concreto"

“La misura Nidi Gratis – spiega l'assessore regionale alle politiche per la famiglia Silvia Piani – e' un'iniziativa di grande valore sociale, come riconosciuto anche dall'Unione europea. Per l'anno scolastico in corso sono stati stanziati 37 milioni di euro, destinati a sostenere le famiglie lombarde in situazione di vulnerabilita' economica e sociale, facilitando l'accesso ai servizi per l'infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro”.

Come aderire

Per poter accedere alla misura, le famiglie devono avere un reddito Isee ordinario 2018 inferiore o uguale a 20.000 euro; i genitori devono risiedere in Lombardia, entrambi essere occupati oppure un genitore deve essere occupato, mentre il genitore disoccupato deve essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilita') e del PSP (Patto di Servizio Personalizzato).

Le strutture in provincia di Brescia

Questo l'elenco completo (comunque consultabile a questo link) delle strutture che aderiscono alle agevolazioni di Nidi Gratis in provincia di Brescia, suddivise Comune per Comune.