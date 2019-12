Prodotti locali nelle mense scolastiche: nasce un Osservatorio regionale

La Regione Lombardia ha istituito, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, l'Osservatorio regionale per la Promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva. L'organismo avra' il compito di studiare, analizzare, monitorare e formulare proposte per favorire l'impiego di prodotti locali. Lo scopo e' promuovere la filiera corta per contenere i consumi energetici, limitare le distanze di trasporto, tutelare le risorse ambientali, garantire la freschezza e la qualita' dei prodotti e assicurare l'esercizio delle attivita' di controllo sugli stessi.

"Vogliamo fornire alimenti di qualita' sempre piu' alta nelle scuole e nelle mense collettive della Lombardia – ha dichiarato Rolfi – premiando nei bandi le peculiarita' delle offerte e non solo il massimo ribasso. Cibo di qualita' e' sinonimo di sicurezza alimentare, di sostenibilita' e di supporto alla nostra agricoltura. Il primo modo di difendere l'ambiente e' mangiare locale".

Come funzionerà l'Osservatorio

L'Osservatorio sara' composto dall'assessore regionale all'Agricoltura, da due dirigenti regionali, da un componente indicato da Polis Lombardia competente in materia di alimentazione, da due componenti nominati dalle Organizzazioni Professionali Agricole, da un componente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia; da un componente nominato da Anci Lombardia, da un componente nominato dall'Associazione Nazionale Gestori Mense Lombardia, da un componente nominato dalle Associazioni dei consumatori e da un componente nominato dal mondo universitario.

"Saranno presenti tutti gli attori della filiera. Esistono gia' progetti virtuosi in Lombardia, si tratta solo di metterli a fattore comune, esportarli e creare una rete con i sindaci aiutandoli anche sotto l'aspetto burocratico - ha concluso ancora Rolfi - Questo osservatorio aiutera' anche a diffondere una nuova cultura dell'alimentazione, soprattutto nelle giovani generazioni".

Compiti e obiettivi dell'Osservatorio

In sintesi, l'Osservatorio avra' i seguenti compiti: