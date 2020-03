Coronavirus, zona rossa in tutta la Lombardia: scuole chiuse fino al 3 aprile

La bozza del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri circolava ormai da ore, nella notte è arrivata la conferma ufficiale direttamente dal premier Giuseppe Conte: in Lombardia e nelle 14 province che di fatto compongono la nuova (e ampliata) zona rossa le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili alle università, rimarranno chiuse fino al 3 aprile. Salvo ulteriori indicazioni.

Oltre alla Lombardia, il Decreto riguarda anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Il provvedimento prevede il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo per gravi motivi familiari, emergenze o inderogabili esigenze lavorative. In tutto il territorio nazionale le scuole rimarranno chiuse fino al 15 marzo, con la contestuale sospensione di ogni gita scolastica o viaggio d’istruzione.

Scuole chiuse in tutta la Lombardia

Il Dpcm approvato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo entra nel dettaglio della chiusura scolastica con un ampio comma. “Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia – si legge nel testo – e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”.

Il documento entra nel merito anche del cosiddetto “distanziamento sociale”, per cui viene esclusa “qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”. Sono sospese le riunione degli organi collegiali in presenza. E verrà avviato un maxi-piano di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici. Anche le scuole e le università bresciane sono già corse ai ripari, proponendo lezioni a distanza utilizzando il registro elettronico, dirette streaming, materiale consegnato su Whatsapp, email e video. Come detto il Decreto resterà valido fino al 3 aprile.

Scuole chiuse in tutto il territorio nazionale

All’articolo 2 del Dpcm si entra nel merito delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19. Le scuole di ogni ordine e grado, dunque, dalle scuole dell’infanzia all’università, saranno chiuse fino al 15 marzo compreso, con le stesse regole già elencate per quanto riguarda i territori della nuova zona rossa. Sono inoltre sospesi “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche” anche già programmate.