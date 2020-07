Come ordinare i libri per le scuole elementari e averli a casa in 24 ore

I bambini delle scuole elementari sono forse quelli che hanno sofferto di più la scuola a distanza: tanta voglia di rivedere i propri amici, di giocare con loro, di passare momenti divertenti tra coetanei e con il supporto dei fedelissimi insegnanti. Con tutte le precauzioni del caso, anche i più piccoli sono pronti a scendere in pista, di nuovo, tra meno di due mesi: in queste settimane si lavora alacremente alla riorganizzazione degli spazi nelle aule, per garantire il distanziamento anti-Covid, ma è ancora presto per sapere se e come ci saranno i banchi singoli per ogni studente, e come e quando si dovranno utilizzare le mascherine.

Nel frattempo, proprio in questi giorni, l'Ufficio scolastico per la Lombardia ha confermato la griglia di partenza: le lezioni prenderanno il via dal 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazioni professionale (ma con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative). Le lezioni termineranno poi l'8 giugno del 2021. Per le scuole dell'infanzia, invece, il calendario è fissato dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021.

In vista delle scadenze ormai fissate, è tempo di pensare all'acquisto dei libri e dei testi scolastici: anche quest'anno, per aiutare i genitori ad acquistare quello che serve in tempo (e con un piccolo risparmio), Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi clic fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno, senza rischiare di dimenticare qualche titolo.

Come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le elementari

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia.

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi nell’anno scolastico 2020-2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diritto di recesso esteso

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020, se venduti e spediti da Amazon.it.