Corsi biennali all'Its Machina Lonati

C'è ancora qualche giorno di tempo – fino al 17 luglio, allo scoccare di mezzogiorno – per presentare domanda d'iscrizione ai quattro corsi proposti dall'ITS Machina Lonati di Brescia, in Via Nicolò Tommaseo, di durata biennale (dal 2019 al 2021) e riservato a studenti già diplomati, come da caratteristiche degli Its, gli Istituti tecnici superiori (in provincia è operativo anche l'Its Cerebotani di Lonato, specializzato in progettazione e industria).

Come detto, le domande dovranno essere presentate entro il 17 luglio, o direttamente nella sede di Via Tommaseo oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. A margine dell'iscrizione è previsto un colloquio attitudinale (da prenotare: per info 030 300671 oppure via mail a segreteria@itsmachinalonati.it), cui seguirà un test scritto, in tre prove, già programmato per il 18 luglio.

Its Machina Lonati

L'Istituto tecnico superiore Machina Lonati è una scuola statale di Alta formazione finalizzata a promuovere la cultura tecnico-scientifica, per rinforzare le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. L'Its è coordinato da un'apposita Fondazione, che al suo interno raccoglie istituzioni scolastiche come l'Istituto professionale paritario Maddalena di Canossa e l'Università di Brescia, aziende come Lonati Spa e Santoni Spa, la Provincia di Brescia, l'Accademia di Belle Arti di Brescia.

L'Its Machina Lonati è il frutto della trasformazione (o meglio, dell'evoluzione) di Machina Lonati Fashion and Design Institute, l'istituto di moda industriale bresciano che è stata la prima realtà in Italia di alta formazione professionale orientata alla ricerca applicata nella moda e nel design.

I corsi biennali

Sono quattro i corsi biennali che vanno a comporre l'offerta formativa dell'Its Machina Lonati di Brescia.