Iscrizioni a scuola, storico sorpasso: gli istituti tecnici meglio del liceo

Iscrizioni a scuola, storico sorpasso in provincia di Brescia: i dati sono ancora parziali, ma al momento (per la prima volta) sono più numerosi gli iscritti agli istituti tecnici rispetto ai licei. Questo è quanto emerge dai numeri resi noti dal ministero per il territorio bresciano: ad oggi, per l'anno scolastico 2020/2021, si contano 4.378 iscritti agli istituti tecnici (il 42%) e 4.247 iscritti al liceo (il 40,8%). Seguono gli istituti professionali con 1.484 iscritti (il 14,25%).

Un dato decisamente in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo in tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, infatti, considerando tutte le regioni e tutte le province, i soli iscritti al liceo valgono il 56,3% del totale (in crescita dello 0,9% rispetto allo scoro anno): gli istituti tecnici si fermano invece al 30,8%, gli istituti professionali al 12,9%. E' bene ricordare che i dati definitivi saranno diffusi solo successivamente dal ministero.

Licei e istituti tecnici: i preferiti dagli studenti

Per quanto riguarda i vari licei, stabili le iscrizioni al classico, al 6,7% (al 6,8% un anno fa). Cresce il liceo scientifico che arriva al 26,2% (25,5% nel 2019/2020). Scendendo nel dettaglio, il 15,5% ha scelto lo scientifico tradizionale, mentre l’opzione scienze applicate sale dall’8,4% all’8,9%; infine la sezione ad indirizzo sportivo è all’1,8% (1,7% lo scorso anno).

Occupiamoci ora degli altri licei; diminuiscono le iscrizioni al linguistico, all’8,8% rispetto al 9,3% del 2019/2020. In crescita l’artistico, dal 4% al 4,4% e il liceo delle scienze umane, dall’8,3% all’8,7%. Stabili il liceo europeo/internazionale (0,5%) e i licei musicali e coreutici (1%).

Analizziamo nel dettaglio anche gli istituti tecnici: il settore economico è all’11,2% (l’anno scorso era al 11,4%); il settore tecnologico è al 19,6%. Infine i professionali che scendono al 12,9% rispetto al 13,6% del 2019/2020.

I dati delle iscrizioni regione per regione

Infine per quanto riguarda le varie regioni italiane, il Lazio vanta il maggior numero di iscritti agli indirizzi liceali (68,9%), seguono poi Abruzzo (62%), Campania (61%), Umbria (60,4%), Molise e Sardegna (entrambe al 60%). La minore percentuale di iscritti ai licei è in Veneto ed Emilia-Romagna (entrambe al 47,4%). Il Veneto è però la Regione con il più alto interesse per gli istituti tecnici (38,7%), mentre la più alta percentuale di iscritti agli istituti Professionali è in Emilia-Romagna (15,5%).

