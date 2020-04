Inventari Superiori diventa "On Air": il teatro delle scuole quest’anno va in radio

Era inevitabile, vista l’emergenza sanitaria: quest’anno non sarà un festival come tutti gli altri. “Con rammarico, ma con prudente consapevolezza – fanno sapere da Viandanze Teatro, instancabili organizzatori, in una nota – preso atto della situazione causata dalla pandemia Covid-19, vogliamo condividere la decisione relativa alla sospensione dell’edizione 2020 del Festival di Teatro studentesco Inventari Superiori. Questo almeno nella forma in cui eravamo abituati”.

Dunque niente festival e spettacoli dal vivo, in carne ed ossa, ma l’idea di proseguire comunque l’attività dei laboratori teatrali attraverso i mezzi e gli strumenti a disposizione: è già pronto un progetto di riserva, ma non meno importante, e già concordato con gli istituti superiori coinvolti.

Niente palco, ma spettacoli radiofonici

Si lavorerà alla produzione di spettacoli radiofonici: dei veri e propri radiodrammi, prodotti da studenti e insegnanti nei vari laboratori teatrali, e trasmessi in anteprima, accompagnati da video, attraverso i social di Viandanze e Inventari Superiori (su Facebook e Instagram), per poi essere consultabili in un podcast dedicato su Soundcloud. “Questo è il nostro segno, non di resistenza ma di reazione”, fa sapere il direttore artistico Fausto Ghirardini.

“Crediamo in questo progetto – continua Ghirardini – che sta raccogliendo moltissimo entusiasmo tra gli studenti-attori, fascia della popolazione dimenticata e trascurata da questa emergenza. Chiusi a casa davanti alle video-lezioni, i nostri giovani attori non vedono l’ora di poter tornare ad esprimersi, anche fosse solo con la voce, con video o disegni”.

Come funzionerà il nuovo progetto

I ragazzi e gli operatori lavoreranno attraverso videoconferenze in cui verranno date indicazioni sulle modalità e le intenzioni con cui recitare il testo. I ragazzi registreranno le loro parti, che verranno poi montate coerentemente con la drammaturgia del racconto. Nasce così Inventari Superiori On Air, prima e unica edizione, almeno per ora. Ma sempre fedeli alla linea: diffondere la pratica del teatro tra i giovani studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia.

Breve storia di Inventari Superiori

Inventari Superiori nasce nel 1993 a Desenzano del Garda: si apre alla comunità di Ghedi nel 2005 e approda a Brescia nel 2009. Negli anni il progetto è stato sostenuto dai Comuni di Brescia, Desenzano e Ghedi, aprendosi successivamente anche alle realtà di Carpenedolo, Sirmione, Lonato, Pozzolengo e Valtenesi. Il progetto è ideato e curato da Viandanze, in collaborazione con Comune di Brescia, Liceo Calini, Liceo Capirola di Leno e Ghedi, Centro teatrale bresciano, Extraordinario, Associazione ex dirigenti Banca lombarda e piemontese, cooperativa San Giuseppe Roè Volciano, Consiglio di quartiere di Sanpolino.