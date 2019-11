Geometri cercasi per la Provincia di Brescia: opportunità di stage per neodiplomati

Il Broletto a caccia di geometri: la Provincia di Brescia intende avviare una selezione per individuare giovani neodiplomati geometri interessati a svolgere un tirocinio di formazione presso i Settori Tecnici, a norma dell'art. 2 della Legge 75 del 7 marzo 1985 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale del Collegio geometri. I diplomati, in caso venissero selezionati, si dovranno iscrivere nel registro dei praticanti del Collegio geometri della provincia di Brescia.

La proposta di tirocinio

La Provincia di Brescia potrà accogliere al massimo tre geometri praticanti per volta, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriore sei mesi. La partecipazione è volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neodiplomati, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore dei praticanti nei confronti dell'ente provinciale.

Il praticante dovrà essere presente nell'ufficio di destinazione per almeno 30 ore settimanali. Al termine del periodo di stage verrà rilasciata una “Certificazione di avvenuta pratica professionale” ai fini del conteggio del periodo di pratica professionale.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, insieme a copia di valido documento d'identità, dovrà essere presentata entro e non oltre venerdì 13 dicembre 2019, direttamente all'Ufficio protocollo della Provincia di Brescia in orario d'ufficio, o tramite raccomandata indirizzata a Provincia di Brescia – Settore Risorse Umane e Controllo di Gestione – Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale – Via Musei 29 – 25121 Brescia, oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it.

Il Broletto rende noto infine che le domande saranno esaminate da apposita commissione della Provincia di Brescia, e verranno poi trasmesse al Collegio geometri provinciale per la convalida. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 030 3749256. Il bando per esteso e i moduli da compilare sono disponibili anche nella sezione dedicata del sito web della Provincia.