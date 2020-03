Brescia: il Comune sospende il pagamento delle rette degli asili

Stop al pagamento delle rette per le scuole materne e gli asili nido della città di Brescia: “Considerati i pesanti disagi che le famiglie stanno affrontando in questo periodo di sospensione delle attività educative e didattiche – si legge in una nota – la Giunta comunale ha stabilito alcune modifiche tariffarie relative ai servizi degli asili nido, delle sezioni primavera, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e dei trasporti. Le misure fanno riferimento ai soli periodi in cui, di fatto, non è stato possibile fruire dei servizi per cause di forza maggiore e saranno valide fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe”.

Il pagamento delle fatture già emesse riferite alle mensilità fino a febbraio 2020, in alcuni casi già recapitate alle famiglie, potrà essere posticipato dal 21 marzo al 21 aprile 2020. Per quanto riguarda i servizi convenzionati, il Comune si riserva di rideterminare il contributo sulla base dei costi fissi effettivamente sostenuti.

Cosa cambia per i servizi erogati dal Comune

Asili nido . Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta.

. Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta. Sezione Primavera . Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta.

. Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta. Scuole dell’infanzia . Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Azzeramento della retta in applicazione della deliberazione n. 57 del 31.01.2020.

. Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Azzeramento della retta in applicazione della deliberazione n. 57 del 31.01.2020. Servizio anticipato e posticipato scuole dell’infanzia . Sospensione del pagamento commisurato ai mesi in cui il servizio non è stato erogato per sospensione attività didattica.

. Sospensione del pagamento commisurato ai mesi in cui il servizio non è stato erogato per sospensione attività didattica. Servizio pre-scuola primaria . Sospensione del pagamento commisurato ai mesi in cui il servizio non è stato erogato per sospensione attività didattica.

. Sospensione del pagamento commisurato ai mesi in cui il servizio non è stato erogato per sospensione attività didattica. Servizio trasporto. Sospensione del pagamento commisurato ai mesi in cui il servizio non è stato erogato per sospensione attività didattica.

Cosa cambia per i servizi convenzionati

Asili nido . Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta.

. Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta. Scuole dell’infanzia. Sono equiparate ai giorni di assenza le giornate relative alle chiusure effettuate in applicazione dei DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19. Sospensione del pagamento dell’intero importo della retta dovuta.