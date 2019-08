Come ordinare i libri per le scuole superiori a Brescia: prenota online i testi scontati

I ragazzi sono già grandi: qualcuno di loro ha cominciato ad andare in vacanza da solo. Ma l'estate sta finendo, senza fretta ma il tempo scorre inesorabile: manca poco più di un mese, anche per i ragazzi delle scuole superiori bresciane, prima di tornare sui banchi per il nuovo anno scolastico. Il calendario regionale non mente, già fissato da tempo: si torna in classe dal prossimo 12 settembre. La scuola si concluderà poi l'8 giugno del 2020: il primo ponte, salvo i santi patroni dei vari Comuni, è per la festa di Ognissanti, il 1 novembre (che sarà di venerdì, giusto in tempo per il weekend).

Come già per le scuole elementari e per le scuole medie, anche (e soprattutto) per i ragazzi degli istituti superiori ci sarà da mettersi comodi e programmare l'acquisto dei libri. La spesa, purtroppo, non è più così bassa: si calcola in media che si possano spendere fino a 500 euro per ogni studente.

Un investimento non da poco: ecco perché, sia per avere libri senza stress che per risparmiare qualcosina, Amazon mette a disposizione un servizio online che permette, davvero in una manciata di clic, di far arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno. Ne parliamo tra qualche riga: nel frattempo, ecco un comodo elenco delle librerie di Brescia tra le più note per l'acquisto dei testi scolastici.

Acquistare i libri scolastici a Brescia

Queste sono solo alcune delle librerie più note di Brescia, che permettono l'acquisto dei libri scolastici. Tra le tante segnaliamo sicuramente il Libraccio di Corso Magenta (telefono 030 3754342), poi la libreria Ferrata di Corso Martiri della Libertà (telefono 030 3756688), la libreria Librelma di Via Montello (telefono 030 390261), la libreria Serra Tarantola di Via Fratelli Porcellaga (telefono 030 49300).

Comprare su Amazon: ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi clic

2. Selezionate la regione Lombardia

3. Selezionate la provincia di Brescia e poi il vostro Comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5. A questo punto comparirà l'elenco delle scuole presenti sul territorio: selezionate quella in cui sono iscritti i vostri figli

6. Infine selezionate la classe e la sezione frequentata

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020, da cui potrete comunque spuntare quelli che già avete o non vi interessano

8. Confermato l'ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi per i vostri ragazzi.

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Comprando articoli per almeno 20 euro; a condizioni che se acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali; avrete un buono sconto di 5 euro.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!

Clicca qui per ordinare velocemente i libri per