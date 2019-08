Come ordinare i libri per le scuole elementari a Brescia: prenota online i testi scontati

Conto alla rovescia, stavolta davvero: ormai manca poco più di un mese al fischio d'inizio, al rientro a scuola dopo un'estate di vacanza. Anche a Brescia e provincia sono le ultime settimane per svegliarsi un po' più tardi, stare tutto il giorno al lago o in piscina: sarà dura riabituare i nostri bambini al ritmo del nuovo anno scolastico. Come da calendario regionale, anche le scuole elementari riprenderanno il 12 settembre prossimo: l'ultimo giorno di frequenza è fissato invece per l'8 giugno del 2020. La prima festa, salvo i patroni dei vari Comuni, è invece prevista per Ognissanti, il 1 novembre: tra l'altro sarà pure un ponte, perché cade di venerdì.

Adesso che anche agosto è iniziato, è giunto il tempo – oltre ai compiti per le vacanze – di pensare all'acquisto dei testi scolastici. Per i bambini delle elementari la spesa è più contenuta, rispetto a scuole medie o superiori: nonostante questo non è peccato cercare di approfittare di sconti e addirittura della comodità di ricevere i libri direttamente a casa.

Per questo Amazon ha messo a disposizione un servizio online che con pochi click vi permette di avere a disposizione tutti i libri di cui avete bisogno, senza rischiare di dimenticare qualche titolo. Ne parliamo tra qualche riga: intanto abbiamo raccolto alcune delle librerie più note di Brescia, in cui è possibile ordinare o acquistare i testi scolastici.

Acquistare i libri scolastici a Brescia

Queste sono solo alcune delle librerie più note di Brescia, che permettono l'acquisto dei libri scolastici. Tra le tante segnaliamo sicuramente il Libraccio di Corso Magenta (telefono 030 3754342), poi la libreria Ferrata di Corso Martiri della Libertà (telefono 030 3756688), la libreria Librelma di Via Montello (telefono 030 390261), la libreria Serra Tarantola di Via Fratelli Porcellaga (telefono 030 49300).

Comprare su Amazon: ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi clic

2. Selezionate la regione Lombardia

3. Selezionate la provincia di Brescia e poi il vostro Comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le elementari

5. A questo punto comparirà l'elenco delle scuole presenti sul territorio: selezionate quella in cui sono iscritti i vostri figli

6. Infine selezionate la classe e la sezione frequentata

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020, da cui potrete comunque spuntare quelli che già avete o non vi interessano

8. Confermato l'ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi per i vostri ragazzi.

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Comprando articoli per almeno 20 euro; a condizioni che se acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali; avrete un buono sconto di 5 euro.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!

Clicca qui per ordinare velocemente i libri per