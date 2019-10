Visite gratuite al museo MarteS per gli studenti bresciani

"In Viaggio verso MarteS per un’avventura a regola d’arte“ è il nuovo progetto formativo di MarteS – Museo d’Arte Sorlini, frutto della progettualità condivisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e UBI Banca, rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, di Brescia e Provincia.

Durante l’anno scolastico 2019-2020 – dal mese di novembre al mese di maggio – il Museo d’Arte Sorlini aprirà gratuitamente alle scuole bresciane nella giornata di martedì (la giornata di chiusura al pubblico): gli istituti scolastici potranno riservare infatti una visita guidata che sarà concordata e declinata a seconda del grado ed indirizzo formativo dell’istituto. Per accedere a questa opportunità le scuole, primarie e secondarie, potranno prendere contatto tramite e-mail a prenotazione@museomartes.com e/o telefonicamente al numero 030 5787631.

Il Museo d’Arte Sorlini ha altresì ideato una serie di laboratori didattici e percorsi interattivi all’interno della collezione Sorlini, che sono stati appositamente definiti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ad esempio per scoprire l’evoluzione artistica del paesaggio, le storie raccontate dai dipinti (dalla mitologia classica alla storia sacra), per riconoscerne i protagonisti e comprenderne alcuni tratti, come ad esempio l’evoluzione del loro abbigliamento. Nei percorsi i ragazzi potranno anche realizzare l’identikit di alcune opere, analizzandone soggetto, stile, tecnica esecutiva e autore, vestendo così i panni di storici dell’arte per un giorno. Tutti gli istituti scolastici riceveranno informativa delle suddette opportunità formative tramite apposita comunicazione, che sarà inoltrata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.

Il Museo d'Arte Sorlini

MarteS custodisce una straordinaria collezione privata composta da oltre 180 dipinti rappresentativi della pittura veneta e veneziana dal XIV al XIX secolo. La collezione è votata al settecento veneziano e ai nomi di Tiepolo, Ricci, Guardi, Canaletto, Rosalba Carriera, si affiancano quelli di pittori non così noti, ma fondamentali per lo sviluppo delle arti figurative della Serenissima: Pittoni, Diziani, Molinari, Bellucci, Fontebasso. Impreziosiscono questa pinacoteca privata anche opere di Giovanni Bellini, Bramantino, Savoldo, Padovanino, Celesti, Giuseppe Bernardino Bison. Martes ha sede nella splendida cornice di una grande dimora seicentesca a Calvagese della Riviera (Bs), in Piazza Roma 1. La preferenza per una pittura luminosa, allegra e dai toni squillanti ha guidato le scelte dell’imprenditore bresciano Luciano Sorlini (1925-2015) per la sua personale collezione d’arte, oggi offerta dalla Famiglia Sorlini al godimento di tutti, con una particolare attenzione e sensibilità rivolta alle giovani generazioni.

Informazioni e orari d'apertura

Il museo MarteS è aperto dal 31 marzo del 2018, in Piazza Roma a Calvagese della Riviera. Le visite sono obbligatoriamente guidate: ogni visita dura 50 minuti, la guida è inclusa nel prezzo del biglietto d'ingresso. Dal 15 giugno al 15 settembre le visite hanno inizio alle ore 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Dal 16 settembre al 14 giugno le visite hanno inizio alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00.

Questi gli orari d'apertura: dal 15 giugno al 15 settembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00. Dal 16 settembre al 14 giugno, dal mercoledì alla domenica dalle 9.00 alle 15.00. Per informazioni 030 5787631 oppure info@museomartes.com.