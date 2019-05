Calendario scolastico 2019/2020 a Brescia

La scuola è finita, o quasi, ma presto si ricomincia. Sospiro di sollievo per i genitori, forse non tutti, con le vacanze estive: ma ci sono gli esami, i corsi di riparazione, le ripartenze anticipate. Fa tutto parte del ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, dalla scuola materna fino alle superiori. Per questo è bene conoscere con largo anticipo il calendario scolastico dell'anno in arrivo, approvato da un paio di settimane anche in Lombardia, e che salvo eccezioni vale anche per tutti gli istituti scolastici in provincia di Brescia

Il calendario scolastico 2019/2020

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 è confermato il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con delibera di giunta regionale dell'aprile 2012, consultabile a questo link. Nel dettaglio, le date di avvio delle lezioni sono fissate

il 5 settembre 2019 per le scuole dell'infanzia (scuola materna)

per le scuole dell'infanzia (scuola materna) il 12 settembre 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore) e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Queste sono invece le date di termine delle lezioni

l' 8 giugno 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore) e per i percorsi di istruzione e formazione professionale

per tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore) e per i percorsi di istruzione e formazione professionale il 30 giugno 2020 per le scuole dell’infanzia.

Ponti e festività

Come ogni anno, calendario alla mano, è bene controllare i ponti e le festività, insomma i giorni di chiusura delle scuole che sia mai possano tornare utili per una breve vacanza, oppure per una lunga sessione di ripasso per gli scolari più discoli. Queste sono le festività nazionali fissate dalla normativa statale

1 novembre (Festa di tutti i santi)

8 dicembre (Immacolata concezione)

25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano)

1 gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

12 e 13 aprile (Pasqua e Pasquetta)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1 maggio (Festa dei lavoratori)

2 giugno (Festa della Repubblica)

A questi si aggiunge il 15 febbraio, il giorno di San Faustino, che è patrono della città di Brescia.

Vacanze di Natale, carnevale e Pasqua

Le vacanze natalizie per l'anno scolastico 2019/2020 prenderanno il via lunedì 23 dicembre, per concludersi poi lunedì 6 gennaio compreso, il giorno dell'Epifania. Dunque si tornerà a scuola martedì 7 gennaio 2020.

Le vacanze di carnevale sono programmate a partire dai due giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale.

Le vacanze di Pasqua, salvo ulteriori indicazioni, dovrebbero essere programmate a partire da venerdì 17 aprile fino a martedì 22 aprile 2020.