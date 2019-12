"A Scuola di Sport", si comincia: in provincia di Brescia coinvolte 374 classi

Come già anticipato la scorsa estate, in questi giorni è scattato ufficialmente il via alla sesta edizione di “A scuola di sport - La Lombardia in gioco”, il progetto dell'assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia dedicato alla promozione e implementazione dell'attivita' motoria e dei corretti stili di vita nelle scuole primarie lombarde. Un piano che vede coinvolti, oltre a Regione Lombardia e all'assessorato Sport e Giovani, anche l'Ufficio Scolastico regionale, Coni Lombardia, Cip Lombardia e Anci. Per l'anno scolastico in corso a livello regionale sono 247 gli istituti scolastici ammessi e finanziati per un totale di 5.740 classi e oltre 117.000 alunni. Dal punto di vista economico si traduce in un intervento con gli esperti dal valore di 1 milione 700 mila euro, di cui 1 milione di euro di cofinanziamento regionale e di 700 mila euro di cofinanziamento territoriale.

Un progetto dedicato ai più piccoli

“Regione Lombardia vuole incoraggiare i giovani alla pratica sportiva – spiega l'assessore regionale Martina Cambiaghi – già a partire dai più piccoli: lo sport può essere una leva per apprendere valori quali il rispetto delle regole, l'abitudine al sacrificio e alla lealtà, alla sana competizione intesi come buona condotta di vita. Per formare la generazione di domani – continua Cambiaghi – bisogna puntare sull'attivita' motoria a tutti i livelli anche per distoglierli dal massiccio uso casalingo di pc, tablet e telefonini”.

I numeri delle prime 6 edizioni

Giunto alla sua sesta edizione, “A scuola di sport” e' cresciuto negli anni in modo significativo con l'adesione sempre piu' numerosa di scuole e classi. Nella prima edizione (2014/2015) avevano partecipato 62.811 alunni di 2.989 classi, dato raddoppiato nell'anno scolastico 2019/20 con 5.740 classi coinvolte e una stima di oltre 117.000 alunni. Nelle prime sei edizioni sono 27.954 le classi che hanno aderito e 471.463 studenti lombardi che hanno partecipato a "Scuola di sport". Nell'arco delle sei edizioni Regione Lombardia ha stanziato oltre 5,5 milioni di euro.

A scuola di sport in provincia di Brescia

In provincia di Brescia sono 18 gli Istituti comprensivi finanziati, per un totale di 374 classi coinvolte: l'investimento complessivo è di 112mila euro, finanziato per oltre la metà dalla Regione. Queste tutte le scuole bresciane coinvolte: