Brescia: i protagonisti de "Il Collegio" alla Festa della Scuola

Torna anche quest’anno, come ormai da tradizione negli ultimi tempi, la grande Festa della Scuola organizzata negli store Giustacchini di Brescia e Verona nel weekend che precede il ritorno ufficiale sui banchi di scuola da parte di migliaia di studenti. Un fine settimana storicamente dedicato all’acquisto del corredo scolastico richiesto da ogni istituto (dalle elementari alle superiori) e che porta le famiglie a spendere, in media, dai 100 ai 150 euro per una fornitura completa di cancelleria (esclusi i testi scolastici).

I protagonisti de Il Collegio

Quest’anno a rendere davvero indimenticabile la festa per tutti gli studenti ci penseranno Luca Cobelli e Noa Planas, due dei protagonisti della serie televisiva Rai “Il Collegio” e già amatissimi fra i più giovani. I due attori saranno nello store di Verona, in via Roveggia 124, sabato 7 settembre (dalle 14 alle 18), mentre domenica 8 faranno tappa a Brescia, al mattino nel negozio di viale Sant’Eufemia 192 dalle 9 alle 13, e il pomeriggio in quello di Roncadelle, in via Vittorio Emanuele II 17, dalle 14 all 18. Luca Cobelli e Noa Planas trascorreranno la giornata con i loro fan che potranno scattare foto ricordo e farsi autografare astucci, quaderni e zaini.

Vip Pass per un accesso speciale

I fan che vorranno essere subito protagonisti dell’evento, potranno tentare di conquistare uno dei 50 Vip Pass a disposizione entro il 31 agosto. Il Vip Pass dà diritto di precedenza in coda per ricevere foto e autografi dei due protagonisti de Il Collegio. Per riceverlo (fino ad esaurimento dei pass disponibili per ciascun punto vendita) è necessario iscriversi online alla tappa dell’evento a cui si è interessati (sul sito negozi.giustacchini.it), fare una spesa minima di 49 euro entro il 31 agosto e mostrare in cassa la mail con l’iscrizione all’evento. Il pass verrà consegnato in quel momento e dovrà essere conservato fino alla Festa della scuola.

L’accesso alla Festa della scuola è comunque libero e gratuito anche per tutti coloro che non avranno ricevuto il Vip Pass, e l’organizzazione garantisce che tutti i ragazzi che si metteranno in coda durante l’orario dell’evento riceveranno foto e autografi.

E i libri scolastici?

Per acquistare i libri scolastici in modo facile e veloce è disponibile un servizio online, a cura di Amazon, che con una manciata di clic permette di far arrivare a casa tutti i testi di cui i vostri figli hanno bisogno. Il servizio è disponibile per tutte le scuole di ogni ordine e grado, e quindi scuole elementari, scuole medie e istituti superiori.

