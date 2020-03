Bando #amiantozero: finanziati i progetti di 4 scuole bresciane

Ci sono anche quattro municipi bresciani tra gli assegnatari delle 44 domande pervenute a Regione Lombardia per il bando #amiantozero (da 5 milioni di euro) per gli istituti scolastici: si tratta dei Comuni di Gambara, Gardone Riviera, Palazzolo sull’Oglio e Vobarno. Nel dettaglio, a Gambara, Palazzolo e Vobarno si provvederà alla sostituzione delle coperture (in tutto sono 18 i progetti regionali) e a Gardone Riviera con la sostituzione della pavimentazione (in tutto sono 17 i progetti): a questi si aggiungono cinque progetti di bonifica delle conduttore e quattro interventi di altro tipo.

Presentate 44 domande

Alla data di scadenza sono pervenute 44 domande, per una richiesta complessiva di contributi pari a 4,998 milioni. In particolare, i contributi regionali (per un massimo di 500mila euro a progetto) sono stati erogati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, con finanziamento fino al 50% della spesa ammessa, e ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, fino al 90% della spesa, oltre che alle Province.

Al bando hanno partecipato sia gli enti locali che altri soggetti pubblici proprietari di poli per l’infanzia, scuola dell’infanzia statali e comunali, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: due gli interventi finanziati in provincia di Bergamo, quattro a Brescia, uno a Como, cinque a Cremona e Lecco, tre a Lodi, uno a Monza e Brianza, 16 nella città metropolitana di Milano, uno a Mantova e cinque a Varese.

Gli interventi nel dettaglio

Gli interventi riguarderanno nello specifico 9 scuole dell’infanzia, 11 scuole primaria, 15 scuole secondarie di primo grado, 2 scuole secondarie di primo grado, 4 istituti comprensivi, 3 poli per l’infanzia. I 5 milioni della dotazione finanziaria saranno ripartiti in 2,5 milioni sull’esercizio finanziario 2020 e altrettanti sull’esercizio del prossimo anno.

“Attraverso questa misura – spiega l’assessore regionale all’Istruzione Melania Rizzoli – realizzeremo interventi puntuali che ci permetteranno anche di disporre di un dettagliato quadro regionale e di conoscere le criticità da affrontare con priorità assoluta. Il nostro obiettivo è eliminare l’amianto all’interno degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio. I Comuni hanno risposto in maniera esemplare – continua Rizzoli – e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste presentate. Ringrazio il Consiglio regionale che ha condiviso il percorso del bando, e in precedenza aveva approvato all’unanimità questo provvedimento”.