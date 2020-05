Come diventare sviluppatore di videogiochi: aperte le iscrizioni

Appassionati di gaming e creativi della rete, a raccolta: vi siete mai chiesti come si fa a diventare sviluppatori di videogiochi? In questi giorni la Digital Bros Game Academy ha aperto la campagna iscrizioni per l’anno accademico 2020/2021: chi è interessato all’offerta formativa della Dbga potrà presentare la propria domanda di pre-iscrizione per i corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art per videogiochi e Game Art 3D.

Iscrizioni e borse di studio

L’iscrizione ai corsi avviene esclusivamente online, compilando il form di pre-iscrizione direttamente a questo link: sul sito web dell’Academy sono pubblicate anche tutte le informazioni utili sulle modalità d’iscrizione, sulla documentazione richiesta, sul processo di selezione e su come concorrere per le borse di studio.

Anche quest’anno, infatti, sono previste delle borse di studio per i candidati più meritevoli. Il gruppo Digital Bros offrirà una borsa di studio a copertura totale (al 100% della rette d’iscrizione), mentre Dbga ne erogherà sei parziali, di cui una al 30% e cinque al 15% della retta d’iscrizione. Il termine ultimo per inviare la domanda di pre-iscrizione è fissato per il 20 luglio: chi desidera invece candidarsi per ottenere una borsa di studio dovrà farlo entro e non oltre il 25 maggio.

I corsi della Digital Academy

La Digital Bros Game Academy è una realtà che nasce all’interno dell’industria dei videogiochi, essendo parte del gruppo Digital Bros, global company del Digital Entertainment che sviluppa, pubblica e distribuisce giochi in tutto il mondo. I programmi dei corsi di Game Desing, Game Programming, Concept Art per videogiochi e Game Art 3D sono stati ideati insieme a professionisti italiani e internazionali di settore, in linea con i più alti standard di mercato.

L’organizzazione didattica e progettuale si basa sul concetto del learning-by-doing, con un approccio ispirato ai modelli bootcamp: si tratta, in pratica, di un addestramento intensivo della durata di un anno in cui gli studenti sono completamente immersi in un ambiente che replica le dinamiche e la pipeline di lavoro di uno studio di sviluppo.

L’attività di job placement

Non ultima, l’attività di job placement per aiutare gli studenti a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, grazie a contatti diretti con più di 100 studi di sviluppo. Gli ultimi dati occupazionali confermano che il 78% degli ex studenti oggi lavora in realtà di primissimo piano sia in Italia che all’estero: tra queste, solo per citarne alcune, 505 Games, Codemasters, Milestone, Ubisoft, Gameloft, Xplored, Forge Reply.

Per saperne di più gli interessati possono partecipare anche all’Open Day on Demand, compilando il form di registrazione e assistere subito a un incontro di orientamento.