Scuole di recitazione a Brescia: come scegliere i corsi

Recitare o non recitare? Questo è il dilemma. Battute a parte, nessuno vi costringerà mai a confrontarvi con Carmelo Bene, pace all'anima sua, o in tempi più recenti (anche perché è vivo e vegeto) con Paolo Nani: ma certo per chiunque voglia sfondare a teatro (e non solo) oltre a tanta passione è consigliabile seguire i corsi di una scuola di recitazione, dove sarà possibile conoscere tutte le tecniche necessarie per entrare del mondo del teatro, appunto, ma anche del cinema e dello spettacolo.

Come scegliere un corso di recitazione

I corsi di recitazione possono rivelarsi utili anche a chi vuole migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico. Imparare a recitare è un ottimo investimento per privati o professionisti che desiderano apprendere tecniche di memorizzazione di discorsi o presentazioni e parlare in modo chiaro e comprensibile di fronte ad una platea. In fase di scelta del corso è importante analizzare alcune caratteristiche fondamentali delle scuole di recitazione.

Il programma e il metodo

Partiamo dal programma; sono consigliabili scuole con corsi dai 2 ai 4 anni per chi è alle prime armi. In alternativa sono disponibili anche corsi annuali che però si concentrano su un singolo argomento, ad esempio la Commedia dell’Arte, il metodo Stanislavski e altri. Inoltre è importante controllare che nel programma sia presente lo studio della dizione. Un buon corso di dizione dovrebbe durare almeno 6 mesi.

Passiamo poi agli insegnanti, una scuola che si rispetti dovrebbe avere un sito Internet con all’interno i curricula dei suoi insegnanti. In particolare è necessario prestare attenzione agli studi fatti, ai corsi di perfezionamento e alle esperienze professionali. Infine non dimentichiamo la sede della scuola. E’ consigliabile fare un sopralluogo prima dell’iscrizione al corso, verificando la qualità e l’ampiezza delle aule e la presenza di un eventuale palco.

Corsi di recitazione a Brescia

Per concludere, questi sono alcuni corsi di recitazione disponibili in città e provincia. A cominciare da La Scuola dell'attore de Il Nodo Teatro, che propone corsi a Brescia, Lonato e Salò: per info 030 9109210. A Brescia Minima Teatro propone corsi di “Teatro Academy” dal primo al terzo livello: la sede è in Via Risorgimento, info al 333 2522864. Infine la scuola di teatro di Spazio H.Vox in Via Pace, ancora a Brescia: per info 030 8375348.

Recitazione: i manuali più venduti sul web